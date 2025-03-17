Двое мужчин получили ранения при атаки беспилотников на Белгород

В результате атаки беспилотников на Белгород двое мужчин получили ранения, сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. У одного мужчины — ампутация кисти, у другого — ампутация предплечья, добавил глава региона.

«Пострадавших попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что травмы мужчины получили в результате падения обломков беспилотников.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, обломки одного из беспилотников упали рядом с торговым центром «Атлант». Одному из пострадавших — 18 лет. В результате той же атаки беспилотников, добавил губернатор, в поселке Комсомольский Белгородского района была пробита кровля частного домовладения.