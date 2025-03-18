Бутылки раздувает от напитков

Производство стеклянных бутылок в России может расти на 4–5% ежегодно в перспективе трех-пяти лет. Динамику, считают эксперты, будет разгонять увеличение выпуска напитков и стремление к использованию перерабатываемой тары. Сами производители напитков указывают, что тренд во многом будет зависеть от спроса на премиальные бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем производства стеклянных бутылок в России в 2025 году может вырасти на 4% год к году, превысив 13 млрд штук, подсчитали аналитики компании «Юнисервис Капитал». По итогам 2024 года показатель оценивается в 12,5 млрд штук, что на 5% больше, чем годом ранее. По прогнозам аналитиков, в перспективе трех-пяти лет ожидается сохранение ежегодных темпов прироста российского рынка стеклотары на уровне 4–5%. В денежном выражении объем рынка стеклянных бутылок в 2024 году вырос на 18 млрд руб., подсчитал ROIF Expert.

Как отмечается в исследовании «Юнисервис Капитал», производство бутылок растет на фоне увеличения внутреннего спроса на 1 млрд штук. В 2024 году, поясняют аналитики, стекольные заводы отгрузили продукции больше, чем изготовили, то есть спрос был удовлетворен за счет ранее сформированных запасов.

Председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары ассоциации «Стеклосоюз» Антон Мор говорит, что спрос стимулирует развитие сегмента бутилированной воды и безалкогольных напитков. В 2024 году производство питьевой воды выросло на 9%, безалкогольных напитков — на 14,1%, что связано в том числе с расширением ассортимента, говорит он.

Кроме того, продолжает глава «Стеклосоюза», тренду способствует рост производства пива в России. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—феврале 2025 года производство пива и пивных напитков выросло на 5,7% год к году, до 127,8 млн дал. А часть пивоваренных компаний переходит на бутылки объемом 0,45 л вместо 0,5 л, что повышает потребность в дополнительных объемах стеклотары, отмечает Антон Мор. Также, говорит он, стимулировать рынок будет регуляторная поддержка виноделов. «Вино традиционно разливают в стеклянные бутылки, опять же, из-за химической инертности стекла»,— указывает господин Мор. За первые два месяца 2025 года производство тихих вин в РФ увеличилось на 14,8%, до 5,1 млн дал, игристых — на 16,1%, до 2,4 млн дал.

Президент компании «Союзнапитки» Алла Андреева говорит, что в последние несколько лет на рынке напитков наблюдается много запусков новых брендов в категории премиальных соков, упакованной воды и безалкогольных напитков. В результате в сегменте HoReCa расширилась линейка российских брендов в стекле и сократилась представленность иностранных марок. «Сегодня в ресторане весь предлагаемый ассортимент упакованной воды, соков или безалкогольных напитков, как правило, в стекле»,— поясняет она. Но, отмечает госпожа Андреева, в формате повседневных покупок напиток в пластиковой упаковке или многослойной картонной упаковке имеет ряд преимуществ, в том числе легкость и прочность. По ее мнению, одним из ключевых драйверов дальнейшего роста потребления стеклянной бутылки будет развитие сегмента премиальных продуктов.

Независимый эксперт Алексей Небольсин отмечает, что стеклянная бутылка лучше подходит при позиционировании напитка как натурального продукта. Кроме того, рынок стеклянной тары представлен несколькими производителями, что облегчает закупку упаковки, а российский рынок алюминиевой банки более монополизирован, заметил он.

В Алюминиевой ассоциации указывают, что все форм-факторы упаковки имеют свои преимущества, а на рынке четко прослеживается тренд на перерабатываемую упаковку, к которой относится в том числе алюминиевая банка. Темпы роста в сегменте перерабатываемой тары сейчас определяются наличием свободных мощностей или темпами ввода в эксплуатацию новых производственных линий, говорят в объединении. В ассоциации добавили, что в 2024 году крупнейший российский производитель алюминиевой упаковки для напитков «Арнест Упаковочные Решения» открыл завод в Ульяновске и произвел дополнительно 0,8 млрд банок. В 2025 году ассоциация прогнозирует выход этого завода на проектную мощность 1,5 млрд штук в год, также ожидается дальнейшее увеличение мощностей в Ульяновске в 2026 году. В «Стеклосоюзе» указывают, что бутылка подлежит переработке бессчетное количество раз и применение вторсырья выгодно и для самих заводов. Чем выше доля вторсырья при варке стекла, тем ниже его температура, как следствие, потребление энергоресурсов сокращается, срок службы стекловаренных печей продлевается, говорит Антон Мор.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев