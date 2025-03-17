Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин в недалеком будущем посетит США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Так он прокомментировал прошедшие и грядущие визиты иностранных лидеров в Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

«Он приедет в недалеком будущем»,— сказал господин Трамп, выступая на заседании нового совета директоров Центра Кеннеди. Трансляция велась на Youtube-канале Times Now.

По данным газеты The Wall Street Journal, США и Китай готовятся ко встрече двух лидеров, которая может состояться уже в июне. Ранее издание South China Morning Post назвало предполагаемым временем саммита апрель.

Несмотря на угрозу обострения торговой войны из-за повышения таможенных пошлин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин все же ищут способ избежать эскалации. Ожидается, что стороны рассмотрят сотрудничество и по вопросу безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Америка и Китай найдут время и место».