Белый дом: Трамп может ввести санкции, если разговор с Путиным не сложится

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России, если предстоящий 18 марта телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным не оправдает ожиданий. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Президент упоминал об этом и, конечно, готов сделать это, если будет необходимо. Мне не о чем сообщить. И я не стала бы говорить раньше президента о том, что касается такого серьезного решения»,— ответила Кэролайн Левитт на вопрос журналистов о возможных санкциях против РФ.

Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину вскоре после завершения переговоров Украины и США в Джидде. Американский президент планирует обсудить с российским коллегой территориальные вопросы и контроль над Запорожской АЭС. В Кремле уточнять темы предстоящего разговора отказались.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян