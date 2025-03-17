Белый дом: Трамп может ввести санкции, если разговор с Путиным не сложится
Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России, если предстоящий 18 марта телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным не оправдает ожиданий. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
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«Президент упоминал об этом и, конечно, готов сделать это, если будет необходимо. Мне не о чем сообщить. И я не стала бы говорить раньше президента о том, что касается такого серьезного решения»,— ответила Кэролайн Левитт на вопрос журналистов о возможных санкциях против РФ.
Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину вскоре после завершения переговоров Украины и США в Джидде. Американский президент планирует обсудить с российским коллегой территориальные вопросы и контроль над Запорожской АЭС. В Кремле уточнять темы предстоящего разговора отказались.
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