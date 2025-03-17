В Белоруссии японцу дали семь лет за шпионаж

Минский городской суд приговорил японца Наканиси Масатоси к семи годам колонии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии. Его обвиняют по делу об агентурной деятельности (ст. 358-1 УК республики). Помимо этого ему нужно выплатить штраф в размере 21 тыс. белорусских (581 тыс. российских) рублей. Наканиси Масатоси задержали 4 сентября прошлого года.

По версии следствия, в течение шести лет (2018–2024 годы) Наканиси Масатоси, находясь на белорусской территории, сотрудничал со спецслужбой, органом безопасности и разведкой Японии.

В частности, он передавал иностранному государству сведения о перемещении войск Белоруссии и военной технике республики. Как утверждает КГБ республики, осужденный также «отрабатывал задания по вербовочному изучению белорусских граждан, имеющих доступ к государственным секретам».

По данным телеканала «Беларусь-1», Наканиси Масатоси — юрист, который с 2008 года посещал государства Восточной Европы. Кроме того, он приезжал в ДНР и ЛНР. В 2018 году, передавал телеканал, японец прибыл в Белоруссию, где заключил с гражданкой страны фиктивный брак. Позже тот был расторгнут. Власти Японии выразили протест Белоруссии в ответ на выход сюжета о задержанном Наканиси Масатоси.