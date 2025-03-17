«Локомотив» впервые выиграл Кубок Континента

Ярославский ХК «Локомотив» стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, обыграв «Адмирал» из Владивостока. Матч в Ярославле завершился счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Кубок Континента им. В. В. Тихонова — награда, ежегодно вручаемая победителю регулярной части чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Уже на 2-ой минуте нападающий ярославцев Рихард Паник открыл счет. Удвоить этот результат удалось Мартину Гернату в середине второго периода. В первую минуту третьего периода «Локомотив» впервые в игре пропустил — у соперника отличился Даниил Гутик. Сделать 4:1 на табло помогли заброшенные шайбы Александра Полунина и Артура Каюмова.

«Локомотив после победы над Адмиралом (4:1) впервые стал обладателем Кубка Континента им. В.В.Тихонова»,— сообщает КХЛ после матча.

17 марта была последняя домашняя игра «Локомотива» текущего регулярного чемпионата. Следующий матч у ярославцев в Москве 19 марта с ЦСКА.

Алла Чижова