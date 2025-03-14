Студия ищет деньги на культуру и финансовые проблемы

АО «Ленфильм» получит 20,7 млн рублей на реализацию культурных проектов в 2025 году. Размер финансирования определило Министерство культуры РФ, приказ опубликован на сайте ведомства. Параллельно руководство студии подалось на президентский грант в размере 45 млн рублей, который оно рассчитывает потратить на выставку о кинопроизводстве, чтобы, в том числе, «решить финансовые проблемы». Практически в то же время суд рассмотрит вопрос о признании «Ленфильма» банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министерство финансирует культурные мероприятия ежегодно. В 2025 году «Ленфильму» средства выданы на четыре инициативы, из которых по 4 млн рублей пойдет на выставки к столетию Иннокентия Смоктуновского «Русский Гамлет» и «Дама с собачкой. Прочтение», следует из опубликованной документации. Ранее при поддержке Минкульта РФ студия уже запускала экспозиции «Жизнь — Кино» про творчество Виталия Мельникова (режиссер снял «Старшего сына» и «Отпуск в сентябре») и о работах композитора Исаака Шварца, который писал музыку к экранизациям «Дикая собака Динго» (реж. Юлий Карасик) и «Звезда пленительного счастья» (реж. Владимир Мотыль).

Также выделенные из бюджета Минкульта деньги потратят на летний фестиваль «Ленфильм-клуб» — 2,7 млн рублей, а оставшиеся 10 млн на проект-лабораторию «Ленфильм-дебют». Лабораторию ждет обновление в ближайшее время. Команда, которая занималась ей вместе с кинокритиком и преподавателем кафедры кинодраматургии Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Всеволодом Коршуновым, покинула проект.

«Ленфильм-дебют» — лаборатория для начинающих сценаристов и режиссеров в полнометражном игровом кино на базе киностудии «Ленфильм». За три года участники проекта провели четыре питчинга с ведущими продюсерами России, а четверо выпускников лаборатории получили гранты Министерства культуры и уже начали снимать свои фильмы.

В 2025 году «Ленфильм» планирует запустить еще один проект, причем реализовать его также с помощью государства. Заявка на получение гранта для проведения выставки «Кинопрофи: я не волшебник — я только учусь» размещена Президентским фондом культурных инициатив. Всего на реализацию идеи нужен почти 61 млн рублей, но из бюджета запрашивается только 45 млн рублей, оставшиеся 15,95 млн пойдут в рамках софинансирования.

Тематически экспозиция охватит работу цехов и историю киностудии, а отдельный раздел создатели посвятят «золотой коллекции» — это более тысячи фильмов, которые выпустили здесь до 1992 года. Права на половину дохода с их использования «Ленфильм» получил в 2021 году, оставшиеся 50% получает Госфильмофонд. Если инициатива получит грант, то ее намерены реализовать до июня 2026 года, следует из проектной документации.

Кураторы предполагают, что выставка может стать новой точкой притяжения для петербуржцев и повысить среди абитуриентов популярность получения образования в киносфере, что впоследствии уменьшит кадровый дефицит. Еще одной из целей ее создания, как указывается в заявке, является разрешение финансовых проблем из-за долгов, с которыми студия борется последние несколько лет.

В 2013 году «Ленфильм» взял кредит у ВТБ на 1,5 млрд рублей, чтобы пустить деньги на собственное развитие. Впоследствии на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) опубликовали информацию о задолженности перед банком в 2,2 млрд рублей. Долг студии погасили в 2021 году, но о финансовых сложностях у «Ленфильма» вновь заговорили в конце декабря прошлого года.

Согласно информации с сайта ФССП, задолженность АО «Киностудия "Ленфильм"» составляет 101,4 млн рублей (включая исполнительский сбор 7,6 млн рублей) и 855,6 тыс. рублей.

Тогда ростовское ООО «Радмир» добилось в суде взыскания задолженности с «Ленфильма» на сумму почти 5,5 млн рублей. Киностудия просила отсрочку на оплату долга, указывая на трудное финансовое положение.

В январе 2025 года компания «Радмир» подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве киностудии «Ленфильм», общая сумма исковых требований достигает 6,1 млн рублей. Как следует из карточки дела, первое заседание пройдет 22 апреля. Кроме того, недавно появились новые иски от Росимущества и ООО «Градпроект» на общую сумму 2,2 млн рублей. Подробности претензий не разглашаются, а представители Росимущества отказались комментировать судебные разбирательства.

Стефания Барченкова