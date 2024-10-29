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Коммерсантъ FM
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И заполняет всю предоставленную ему РФ

Добыча газа выросла за счет внутреннего потребления

Добыча газа в РФ продолжает расти на фоне увеличения спроса на внутреннем рынке. За январь—сентябрь произведено 516,6 млрд кубометров газа, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Основной рост приходится на «Газпром», который мог нарастить добычу сразу на 13,9% год к году. Также за счет внутренних потребителей добычу мог увеличить и НОВАТЭК. Остальные независимые производители показывают не такую уверенную динамику, что может быть связано с ограничениями добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ по итогам января—сентября выросла на 8,9% год к году, до 516,6 млрд кубометров, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. В сентябре производство увеличилось на 6%, до 52,86 млрд кубометров. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах.

Добыча прочих производителей, в основном отражающая производственные показатели «Газпрома», за девять месяцев выросла на 13,9% год к году, до 329,5 млрд кубометров.

В сентябре показатель достиг 33 млрд кубометров, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча газа «Газпром нефти» в январе—сентябре увеличилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,3 млрд кубометров, в сентябре — на 4,5%, до 2,38 млрд кубометров.

Основной причиной роста добычи «Газпрома» могло стать повышение спроса на внутреннем рынке (выработка российских ТЭС в прошлом месяце выросла на 4,4% год к году), так как экспортные направления не росли достаточно существенными темпами. «Газпром» практически потерял свой рынок в Европе после начала военных действий на Украине, весь прошлый год это сильно отражалось на темпах добычи компании. Вместо Европы «Газпром» стремится нарастить поставки в Китай, а также в страны Средней Азии.

Потоки газа «Газпрома» в ЕС в сентябре оставались не столь высоки: поставки по «Турецкому потоку» снизились на 1,6% год к году, до 1,28 млрд кубометров, украинский транзит был примерно на уровне прошлого года. Поставки компании в Турцию снизились примерно на 24%, в Китай — выросли на 30% год к году.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», в октябре, цитата по «РИА Новости»:

«Мы прогнозируем глобальный спрос на газ в 2050 году на уровне 5,7 трлн кубометров».

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК увеличил добычу газа за девять месяцев на 4,7%, до 61,3 млрд кубометров. В сентябре производство компании выросло на 5,56%, до 6,8 млрд кубометров. Растет добыча на «Таркосаленефтегазе» — на 16,7% год к году — и поддерживается на стабильном уровне на «Юрхаровнефтегазе», двух основных подразделениях компании, работающих на внутренний рынок. Производство газа на подпавшем под санкции США проекте «Арктик СПГ-2» за девять месяцев достигло 1,54 млрд кубометров, в сентябре показатель был максимальным за год — 361 млн кубометров против 347 млн кубометров месяцем ранее, когда начались первые отгрузки с проекта.

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«Роснефть» за январь—сентябрь снизила производство газа на 0,3%, до 57,7 млрд кубометров, в сентябре показатель вырос на 3,9%, до 5,7 млрд кубометров. В сентябре заметно упала добыча на «Роспане», где в конце июля произошел пожар — на 38% год к году после снижения в 20% в августе. Слабой остается динамика добычи на Самотлоре, снижаясь на 20% год к году, и действующих месторождениях кластера «Восток-Ойл», что, вероятно, связано со снижением добычи нефти на месторождениях.

ЛУКОЙЛ за девять месяцев снизил производство газа на 0,7%, до 13,37 млрд кубометров, за сентябрь показатель уменьшился на 0,85%, до 1,4 млрд кубометров. «Сургутнефтегаз» в январе—сентябре уменьшил добычу сразу на 12% год к году, до 4,7 млрд кубометров, в сентябре — на 12,7%, до 488,5 млн кубометров. Производство газа ННК снизилось на 0,3%, до 4,87 млрд кубометров за девять месяцев, в сентябре компания сократила показатель на 2,24%, до 514 млн кубометров. Собеседники “Ъ” на рынке считают, что снижение добычи у независимых производителей в основном связано с соблюдением ограничений сделки ОПЕК+.

Добыча газа на СРП-проекте «Сахалин-1» в январе—сентябре осталась примерно на уровне прошлого года — 6,96 млрд кубометров, в сентябре показатель упал на 6,4%, до 660 млн кубометров. Производство газа на «Сахалине-2» за девять месяцев сократилось на 4,5% год к году, до 11,46 млрд кубометров, в сентябре — на 5,5%, до 1,34 млрд кубометров.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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