На арену «Вашингтон Кэпиталс» вернули трон, посвященный погоне за рекордом Гретцки

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» вернул на домашнюю Capital One Arena трон, посвященный погоне капитана команды Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

Впервые трон появился на арене в марте 2023 года. Сиденье сделано из 887 шайб — именно столько Овечкин забросил за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (у автора рекорда Гретцки — 894 гола). Спинка трона представляет собой логотип команды — орлан с расправленными крыльями. Над спинкой — счетчик голов.

Сообщается, что другие счетчики шайб, заброшенных россиянином, «будут расставлены по всему Вашингтону»: например, в Национальном музее естественной истории, Смитсоновском музее американского искусства, Национальной портретной галерее.

В следующем матче «Вашингтон», возглавляющий таблицу дивизиона Метрополитен и Восточной конференции, в ночь на 19 марта примет «Детройт Ред Уингз». До конца регулярного сезона у столичной команды осталось 15 матчей.

Роман Левищев