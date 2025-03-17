Внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года падал ниже 82 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опускался до 81,91 руб. впервые с прошлого лета, свидетельствуют данные Investing.com. Американская валюта достигла этого уровня к 18:53 мск.

При этом официально установленный ЦБ курс доллара на понедельник, 17 марта, составлял 85,57 руб. На завтра ЦБ прогнозирует снижение показателя до 84,3 руб.

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Укрепление рубля произошло 12 февраля, после телефонного разговора президента Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом. На этом фоне курс доллара на российском рынке падал ниже 90 руб. К концу месяца внебиржевой курс американской валюты впервые с августа 2024 года опустился ниже 85 руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Доллар привлекает курсом».