«Сибирь» обеспечила себе место в плей-офф КХЛ, выиграв «Барыс» в домашнем матче

ХК «Сибирь» вышел в плей-офф КХЛ после победы над Барысом в домашнем матче со счетом 3:2 (3:1, 0:0, 0:1).

В составе новосибирцев шайбы забросили Энди Андреофф, Павел Гоголев и Никита Коротков.

«Сибирь» поднялась на седьмую строчку в конференции Восток КХЛ, набрав 68 очков после 66 матчей. Новосибирская команда по итогам последней игры увеличила преимущество по очкам и стала недосягаемой для расположившегося на девятом месте «Нефтехимика» с 61 очком в 65 играх. Нижнекамская команда до конца этого регулярного чемпионата сможет набрать максимум 67 очков.

Александра Стрелкова