Определились все участники play-off КХЛ сезона-2024/25

После победы новосибирской «Сибири» над астанинским «Барысом» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны все участники play-off.

В результате нижнекамский «Нефтехимик» потерял шансы на выход в play-off. «Сибирь» расположилась на седьмой строчке Восточной конференции с 68 очками после 66 игр. «Нефтехимик» набрал 61 очко в 65 матчах и занимает девятое место «на Востоке». Клуб из Новосибирска в девятый раз примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Из клубов Восточной конференции за Кубок Гагарина также поборются челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал».

От Западной конференции в play-off вышли ярославский «Локомотив», московское «Динамо», московский «Спартак», московский ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 23 марта. Матчи первого раунда play-off начнутся 26 марта. В них клубы сыграют с соперниками из своих конференций согласно посеву. Второй этап розыгрыша Кубка Гагарина пройдет в перекрестном формате — друг против друга будут играть команды из разных конференций.

В сезоне-2023/24 обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург».

Таисия Орлова