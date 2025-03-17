Экс-глава Нижнего Новгорода Сорокин взыскал с колонии 57 тысяч рублей зарплаты

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, приговоренный к 10 годам лишения свободы, требовал с исправительной колонии в Мордовии 110 тыс. руб. невыплаченной зарплаты. «Ъ-Приволжье» ознакомился с решением суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец указал, что в первом полугодии 2024 года ему не начисляли доплату до минимального размера оплаты труда (МРОТ), несмотря на выполнение нормы рабочего времени.

По документам колонии, у осужденного была сдельная работа по пошиву одежды. Начальник производственно-технического отдела рассказал суду, что перед началом рабочего дня сотрудник колонии устно доводил задания на смену, после чего заключенные расписывались в журнале выдачи. Вечером проверяли, сколько процентов каждый выполнил, за что осужденные тоже расписывались.

Из протоколов заседания комиссии учреждения следует, что Олег Сорокин в числе прочих систематически не выполнял сменное задание. Но сведений о том, что тот присутствовал на этих заседаниях, либо предупрежден о дисциплинарной ответственности за недобросовестное отношение к труду, ответчик не представил.

Почерковедческая экспертиза установила, что в нарядах, зарплатных ведомостях и журналах выдачи заданий подписи от имени осужденного Сорокина выполнены не им, в ряде случаев подписей не было, или их нельзя идентифицировать.

Истец указал, что почти весь спорный период выполнял работу по упаковке продукции: сколько произведут, столько он и упаковывал. Суд пришел к выводу, что эта работа не была отражена в нарядах.

Так как определить объем выполненной работы за спорный период не представляется возможным, суд решил взыскать зарплату не ниже МРОТ.

Истец насчитал, что ему положено 110,5 тыс. руб. По расчетам ответчика, за минусом вычетов за питание и коммуналку, выплате подлежит 57,1 тыс. руб.

Суд согласился с расчетами ответчика, а также взыскал чуть более половины расходов на почерковедческую экспертизу в размере 40,5 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.

Ирина Швецова