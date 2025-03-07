Инвесторы охладели к американским акциям

Мировые инвесторы продолжают активно увеличивать вложения в акции. Но если ранее почти все средства шли в фонды США, теперь все охотнее покупаются акции европейских и японских компаний. После распродажи предшествующих недель растут инвестиции и в фонды развивающихся стран, прежде всего Китая, которые выглядят недооцененными на фоне бурного роста фондовых рынков в США и Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Последние данные EPFR свидетельствуют о корректировке инвестиционных предпочтений международных инвесторов. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает сведения EPFR), чистый приток средств во все фонды акций за неделю, закончившуюся 5 марта, составил почти $20 млрд. Это на $7,3 млрд меньше, чем притоки неделей ранее, но третий по величине результат с начала года.

Всего с начала года международные инвесторы вложили в такие фонды $109 млрд. Это почти на 20% выше результата за аналогичный период 2024 года.

Почти весь объем средств пришелся на фонды развитых рынков, привлечения в которые превысили $20,4 млрд. Однако этот результат оказался в полтора раза ниже, чем неделей ранее. Сокращение инвестиций произошло из-за резкого падения спроса на фонды американских акций. По оценке “Ъ”, за минувшую неделю чистый приток средств в них составил $8,5 млрд, более чем в три раза ниже результатов предшествующей недели. Фактически инвесторы перенаправляли средства в пользу фондов Японии и Европы. Так, чистые вложения в японские фонды увеличились с $1,7 млрд до $3 млрд, максимума с начала августа 2024 года. Поступления средств в фонды Европы выросли почти втрое, до $4,1 млрд, максимума с февраля 2022 года.

Интерес к европейским индексам спровоцировал рост континентальных рынков, вызванный мирными переговорами между Россией и США, а также относительная дешевизна европейских компаний, отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. За последний месяц, согласно данным Investing.com, ведущие европейские индексы прибавили 1,6–5,4%. В лидерах роста оказался германский DAX, обновивший исторический максимум. За то же время американские индексы снизились на 3,9–7,5%.

Основные причины для снижения американских акций — завышенные оценки крупнейших по капитализации компаний, ужесточение финансовых условий и более высокие уровни процентных ставок.

«Последние макроданные усиливают ожидания, что американский финансовый регулятор не будет спешить со снижением ставок, а это автоматически снижает привлекательность high-duration (долгосрочных.— “Ъ”) активов»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Данные EPFR свидетельствуют о слабом восстановлении интереса со стороны международных инвесторов к фондам, специализирующимся на рынках развивающихся стран. В отчетный период клиенты фондов emerging markets вложили в них $2,4 млрд. При этом в предшествующие три недели инвесторы забирали из этих фондов в 2–3 раза больше средств.

Из стран БРИКС только фонды Китая зафиксировали пусть и символический, но приток средств — около $300 млн. «Размер рынка, низкие мультипликаторы компаний, рост внутреннего потребления и более активные меры поддержки со стороны правительства делают китайский рынок интересным. Кроме того, популярный среди западных инвесторов индексный ETF FXI (iShares China Large Cap ETF) в феврале уже переписал предыдущий октябрьский максимум на торговых объемах выше средних значений», — отмечает Алена Николаева.

Российский рынок на минувшей неделе смог закрепиться по индексу Московской биржи выше уровня 3200 пунктов. В ходе пятничных торгов он достигал отметки 3249 пунктов, что на 1,5% выше значений закрытия прошлой недели. По мнению начальника отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, российский рынок расчет на геополитике, которая скорее улучшится, чем ухудшится в условиях умеренной определенности и надежд на успех в переговорах России и США. «Худшее скорее позади, чем впереди, ожидаем дальнейшего роста», — резюмировал господин Дорожкин.

Виталий Гайдаев