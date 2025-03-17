Бывшему предприятию агрохолдинга «Равис» снова угрожает банкротство

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о признании банкротом ООО «Совхоз “Береговой”», расположенного в Каслинском районе. Документы направило муниципальное унитарное предприятие «Береговская жилищно-эксплуатационная компания» из-за долга 7,8 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

МУП просит суд ввести в отношении совхоза «Береговой» наблюдение и включить в реестр требований кредиторов 5,68 млн руб. основного долга и 2,1 млн неустойки.

Суд оставил заявление без движения до 18 апреля из-за того, что заявитель не представил подтверждающий уплату госпошлины документ или ходатайство о предоставлении отсрочки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году ООО «Совхоз “Береговой”» пыталось обанкротить ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» из-за долга в размере 50,9 млн руб. В 2023 году «Равис» добился взыскания с предприятия 57,8 млн руб. убытков по договору о переработке маслосемян. Суд установил, что в 2018-2022 годах совхоз, входивший тогда в состав агрохолдинга, часть полученных семян не переработал и не вернул в виде масла и жмыха.

Дело о банкротстве было прекращено в июне 2024 года в связи с полным погашением предъявленных требований.