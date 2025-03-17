Полицейские из Марий Эл задержали 44-летнего ранее судимого мужчину из Чувашии, подозреваемого в серии мошенничеств, связанных с продажей деревянных брусов, предназначенных для строительства бань под ключ. Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл задержали рецидивиста, подозреваемого в обмане со строительством бань

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл задержали рецидивиста, подозреваемого в обмане со строительством бань

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С заявлением в полицию обратилась 47-летняя жительница Медведевского района Марий Эл. Женщина рассказала, что нашла объявление о продаже готовых деревянных бань на сайте бесплатных объявлений. После телефонного разговора с неизвестным он прислал ей договор и счет для оплаты. Потерпевшая перевела предоплату, однако исполнитель, не выполнив обязательства, перестал выходить на связь.

Похожим образом были обмануты еще две жительницы Медведевского района — 44 и 63 лет, а также житель Чувашской Республики.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Артём Дергунов