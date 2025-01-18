Запуск парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март

В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск грузопассажирского парома, который должен был связать Сочи и Трабзон, отложили до марта 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна. Ранее планировалось, что паромное сообщение будет восстановлено 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС России Фото: Пресс-служба ФТС России

Из-за неблагоприятных погодных условий и в связи с Рамаданом в Турции запуск паромного сообщения был отложен. Как сообщил господин Туркменян, изначально планировалось начать перевозки в декабре, однако из-за непогоды их перенесли на январь.

Паром Sea Bridge способен разместить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. На борту судна расположено 112 кают и 93 места в эконом-классе. Время в пути составляет не более 12 часов.

Алина Зорина