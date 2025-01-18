Запуск парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март
В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск грузопассажирского парома, который должен был связать Сочи и Трабзон, отложили до марта 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна. Ранее планировалось, что паромное сообщение будет восстановлено 23 января.
Фото: Пресс-служба ФТС России
Из-за неблагоприятных погодных условий и в связи с Рамаданом в Турции запуск паромного сообщения был отложен. Как сообщил господин Туркменян, изначально планировалось начать перевозки в декабре, однако из-за непогоды их перенесли на январь.
Паром Sea Bridge способен разместить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. На борту судна расположено 112 кают и 93 места в эконом-классе. Время в пути составляет не более 12 часов.