Озвучена стоимость билетов на новый паром Трабзон—Сочи

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи возобновят 23 января 2025 года. Стоимость билетов минимум до мая 2025 года останется без изменений: от 6 тыс. руб. за сидячее место, от 20 тыс. руб. за место в каюте и от 30 до 35 тыс. руб. за перевозку автомобиля в зависимости от его габаритов. Изменения будут зависеть от пассажиропотока, рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В первую неделю, с 23 по 30 января, расписание будет нестабильным. Позднее судно вернется к привычному графику — рейсы будут выполнять дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

Расширение паромного сообщения пока не планируется. Частота рейсов также останется без изменений. Однако, если спрос окажется ажиотажным, компания рассмотрит возможность запуска второго судна. Сейчас все решения будут принимать на основе пассажиропотока, добавил Сергей Туркменян. Стоимость инвестиций не уточняется.

Паром Sea Bridge может перевозить до 450 пассажиров и более 200 легковых авто. На судне предусмотрели 112 кают и 93 места в эконом-классе. Время в пути не превышает 12 часов.

Подготовку судна, в том числе техническое обслуживание и обновление корпуса, специалисты уже завершили в Турции. Первоначально рейсы должны были начать выполнять в декабре, однако неблагоприятные погодные условия повлияли на конечную дату запуска, отметил господин Туркменян.

Мария Удовик