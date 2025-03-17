«В ленте задействованы все пилоты настоящей "Формулы-1"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в частности, почему Брэд Питт в свои 61 не подошел бы на роль автогонщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Фото: Warner Bros.

В конце прошлой недели был представлен официальный трейлер фильма «Формула-1». Название, конечно, слишком лапидарное. Это все равно что наша кинолента «Легенда № 17» называлась бы просто «Хоккей». Но, вероятно, продюсеры знают, что делают. Фильм не просто целиком посвящен «Королевским гонкам», но и промоутируется в контексте нынешнего сезона состязаний. Трейлер показали накануне Гран-при Австралии, которым в минувший уикенд открылся чемпионат. Премьера же картины состоится в конце июня, за пару дней до Гран-При Австрии.

В главной роли, как многие, вероятно, уже знают, снялся Брэд Питт. В свои 61 актер выглядит великолепно. Но таких возрастных пилотов в «Королевских гонках» не было даже тогда, когда этот спорт еще не считался дисциплиной для юных. Так, например, самым возрастным чемпионом «Формулы-1» в 1957 году стал Хуан Мануэль Фанхио, великому аргентинскому гонщику в тот момент было 47 лет. А самым старым пилотом, когда-либо принимавшим участие в «Королевских гонках», стал Луи Широн, чье имя сегодня увековечено в названии модели автомобиля марки Bugatti. В своем последнем Гран-при Монако он принял участие почти в 56 лет. Это случилось в 1955 году, и рекорд этот едва ли когда будет побит, потому что сегодня способности вынести неимоверные физические и эмоциональные нагрузки оказываются важнее, чем водительский опыт. Именно поэтому Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, которым за 40 лет, считаются уже гонщиками преклонного возраста.

Справедливости ради надо сказать, что Брэд Питт играет не пилота, а его наставника. Хотя в фильме за руль болида он тоже садится, а перед съемками актер прошел серьезную гоночную подготовку: пилотировал болиды «Формулы-2» на трассе Поль Рикар во Франции и на автодроме в английском Сильверстоуне. Директора вымышленной команды Apex Grand Prix играет Хавьер Бардем, но в ленте задействованы и непрофессиональные актеры, такие как Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Джордж Рассел, то есть, по сути дела, все пилоты не вымышленной, а самой настоящей «Формулы-1».

Дмитрий Гронский