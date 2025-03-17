В Самаре экс-министр транспорта попросил перевести его под домашний арест

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин попросил смягчить ему меру пресечения. Экс-чиновник ходатайствовал об освобождении его из СИЗО и помещении под домашний арест. Свою просьбу Иван Пивкин озвучил на заседании в Октябрьском районном суде Самары в понедельник, 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Иван Пивкин объяснил свою просьбу тем, что врачи предписали ему соблюдать диету, а, находясь под арестом, он этого сделать не может. В свою очередь Вячеслав Яблоков заявил о готовности предоставить бывшему чиновнику свою трехкомнатную квартиру, если суд решит изменить меру пресечения экс-министру транспорта региона.

Правозащитник попросил суд приобщить к материалам соответствующее ходатайство. Также Вячеслав Яблоков представил грамоты и письма, подтверждающие заслуги Ивана Пивкина перед регионом и городом-побратимом Снежное в ДНР.

Силовики задержали экс-главу регионального минтранса в его рабочем кабинете в июне 2024 года. Тогда же Ивана Пивкина арестовали.

По версии следствия, в сентябре 2023 года бывший глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

В настоящее время процесс продолжается. Заседание проходит под председательством судьи Марии Патютько.

Георгий Портнов