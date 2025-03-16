Из Суджанского района эвакуировали 395 человек

Сотрудники МЧС, Минобороны и других ведомств вывезли из освобожденного российскими войсками Суджанского района 395 человек. Все действия по эвакуации местных жителей проходят в рамках правового режима контртеррористической операции, сообщили в МЧС.

«Люди обеспечиваются всем необходимым. В пунктах временного размещения с пострадавшими работают психологи МЧС России»,— указано в сообщении ведомства.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. 15 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что во время возвращения граждан из освобожденных районов из списка пропавших без вести исключили 378 человек — эти люди были найдены. Сейчас доступ в Суджу по-прежнему затруднен из-за активности украинских дронов и артиллерии.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».