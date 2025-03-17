Песков назвал пропагандистскими СМИ-иноагентов «Радио свобода» и «Голос Америки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пропагандистскими признанные в РФ СМИ-иноагентами и внесенные в реестр нежелательных организаций «Радио Свобода» и «Голос Америки». По его словам, прекращение США их финансирования России «не касается». Представитель Кремля назвал это решение внутренним делом Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Эти СМИ, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в РФ»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла в понедельник. «Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США. СМИ эти сугубо пропагандистские, это внутреннее дело США»,— отметил он.

16 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует «Голос Америки» (признан в РФ иноагентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). По информации Reuters, USAGM также прекратило выдачу грантов подразделениям «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией), которые вещают на страны Восточной Европы и Азии.

9 февраля миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть оба СМИ. Он назвал издания «сумасшедшими левыми радикалами», которые «говорят сами с собой» и «попутно сжигают миллиард долларов в год».

Подробнее о том, как решения Дональда Трампа отражаются на СМИ,— в материале «Ъ» «Голоса становятся тише».

Анастасия Домбицкая