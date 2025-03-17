Volkswagen запустит 11 новых моделей для Китая

FAW-Volkswagen в ближайшие годы выпустит 11 новых моделей исключительно для Китая, сообщает Bloomberg. Первая новинка от совместного предприятия германского и китайского автоконцернов появится уже в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Как отмечает агентство, Volkswagen пошел на массовое обновление линейки своих моделей в Китае, столкнувшись с серьезной конкуренцией со стороны местных производителей. По итогам прошлого года продажи VW в Китае упали на 9,5%, до 2,93 млн автомобилей. Компания рассчитывает к 2030 году нарастить продажи в стране до 4 млн автомобилей в год.

Новые модели, представленные в рамках соглашения между FAW и VW, включают шесть электромобилей, два гибрида, два внедорожника и один автомобиль с бензиновым двигателем. Известно, что в следующем году начнет выпускаться электромобиль марки Jetta. При этом все новые модели будут оснащены продвинутыми цифровыми технологиями, такими как функция автономного вождения и облачное обновление ПО.

Кирилл Сарханянц