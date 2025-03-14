Девелоперу ГК «Самолет» одобрили реализацию двух новых проектов в Петербурге

Группа «Самолет» начнет реализацию двух крупных проектов в Санкт-Петербурге общей площадью почти 150 тыс. кв. м жилья. Градостроительная комиссия города под председательством вице-губернатора Николая Линченко согласовала реновацию двух кварталов в Калининском и Колпинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба проекта реализуются в рамках программы «Развитие застроенных территорий» (РЗТ), направленной на обновление городской инфраструктуры и улучшение жилищных условий горожан. В квартале Гражданский проспект 1-1А будет завершено расселение 160 семей, проживающих в бывшем заводском общежитии. Как сообщили в компании, на данный момент более 50 семей уже смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе.

На месте пяти ветхих домов будет возведено около 77,1 тыс. кв. м нового жилья. Помимо этого, в квартале появятся социальные объекты: школа на 1100 мест, детский сад на 130 мест и кабинет врача общей практики.

Второй проект — шестая очередь жилого комплекса «Новое Колпино» в квартале Красный Кирпичник. Там с начала 2024 года 117 семей уже переехали в новое жилье. До 2029 года планируется освободить и снести еще 16 многоквартирных домов, а новые квартиры получат 386 семей. Площадь шестой очереди составит около 74 тыс. кв. м. В квартале уже построены три детских сада и школа на 825 мест. В планах — строительство двух новых школ на 1375 и 1100 мест, четырех детских садов на 140, 160, 220 и 260 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и поликлиники.

Директор по внешним связям группы «Самолет» Яна Грозовская сообщила, что согласование проектов Градостроительной комиссией позволяет компании приступить к подготовке исходно-разрешительной документации.

Юлия Майовер