Владелец винодельни «Усадьба Саркел» хочет продать хозяйство за 295 млн рублей

Основатель и владелец винодельни «Усадьба Саркел» (находится в Цимлянском районе) Игорь Губин планирует продать предприятие. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на господина Губина. Стоимость хозяйства он оценил в 295 миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Винодельня «Усадьба Саркел» была основана около 10 лет назад,

По данным Игоря Губина, сейчас «Усадьба Саркел» включает 16 га виноградников, винодельню, сыроварню, базу отдыха, гостевые дома и ещё ряд объектов. Возможности производства вина составляют около 50 тыс. бутылок в год. Владелец хозяйства продает его целиком.

По словам господина Губина, бизнес-процессы «Усадьбы Саркел» выстроены, «вино продается, мы зарекомендовали себя на различных конкурсах. А с рентабельностью виноградников сейчас не сравнится ни одна сельхозкультура».

Причины продажи «Усадьбы Саркел», по его словам, лежат не в области бизнеса. После 21 года непрерывной работы «настало время сделать перерыв», пояснил предприниматель.

«В этом году мне будет 60 лет, и, я думаю, надо использовать возможность, чтобы перезагрузиться: может быть, мир посмотреть, попутешествовать», — цитирует 161.ru господина Губина.

Сергей Иванов