Правительство упростило регистрацию кофеен и салонов красоты
Правительство России запустило еще один сервис «Жизненные ситуации», позволяющий подать заявку на регистрацию бизнеса без госпошлины и походов в налоговую службу. Срок получения необходимых документов для открытия предприятия снижается со 100 до 60 дней, сообщили в релизе ведомства.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Сервис можно использовать для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, а также одежды или обуви. Сейчас услуга работает на сайте «МСП.РФ», а в будущем станет частью сайта «Госуслуг».
Так, предприниматели могут оформить онлайн:
- государственную регистрацию юридического лица или ИП;
- сведения из единых государственных реестров юридических лиц и ИП;
- открытие расчетного счета;
- выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии или несоответствии санитарным правилам зданий, оборудования и иного имущества;
- государственную регистрацию товарного знака;
- регистрацию контрольно-кассового аппарата.
«Жизненные ситуации» работают на федеральном уровне с 2023 года. По данным правительства, сервисами уже воспользовалось 2 млн человек.
Ранее сообщалось, что правительство хочет взять под особый контроль работу по повышению качества госуслуг и сервисов, проект постановления уже подготовили в Минэкономики. Реформы коснутся тех услуг, на которые чаще всего жалуются граждане.