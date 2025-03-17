Правительство упростило регистрацию кофеен и салонов красоты

Правительство России запустило еще один сервис «Жизненные ситуации», позволяющий подать заявку на регистрацию бизнеса без госпошлины и походов в налоговую службу. Срок получения необходимых документов для открытия предприятия снижается со 100 до 60 дней, сообщили в релизе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сервис можно использовать для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, а также одежды или обуви. Сейчас услуга работает на сайте «МСП.РФ», а в будущем станет частью сайта «Госуслуг».

Так, предприниматели могут оформить онлайн:

государственную регистрацию юридического лица или ИП; сведения из единых государственных реестров юридических лиц и ИП; открытие расчетного счета; выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии или несоответствии санитарным правилам зданий, оборудования и иного имущества; государственную регистрацию товарного знака; регистрацию контрольно-кассового аппарата.

«Жизненные ситуации» работают на федеральном уровне с 2023 года. По данным правительства, сервисами уже воспользовалось 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что правительство хочет взять под особый контроль работу по повышению качества госуслуг и сервисов, проект постановления уже подготовили в Минэкономики. Реформы коснутся тех услуг, на которые чаще всего жалуются граждане.