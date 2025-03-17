Саакашвили приговорили к 4,5 года тюремного заключения

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения. Его обвинили в незаконном пересечении границы в 2021 году. Об этом в понедельник утром сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели». Сам обвиняемый в заседании суда не участвовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Как сообщил грузинский телеканал, оглашение приговора вызвало ажиотаж в зале заседаний. В результате сторонники экс-президента были удалены из зала суда. Вердикт огласил судья Михаил Джинджолия.

12 марта городской суд Тбилиси вынес против Михаила Саакашвили приговор по факту растраты более $3,2 млн государственных средств. Экс-президента Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в использовании государственных средств на собственные нужды: оплату учебы сына, аренду самолетов и дорогих автомобилей, покупку вещей для личного гардероба.

В настоящий момент Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. За несколько дней до истечения срока полномочий он покинул страну. Впоследствии проживал на Украине, получил украинское гражданство. В 2021 году вернулся в Грузию, где был задержан 1 октября 2021 года. В Тбилиси против него было возбуждено четыре уголовных дела.

В ходе разбирательств бывший политик неоднократно устраивал голодовки и жаловался на проблемы со здоровьем. В мае 2022 года его поместили в гражданскую клинику «Вивамеди» в Тбилиси, где он находится по сей день.

Подробнее об уголовных делах Михаила Саакашвили — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая