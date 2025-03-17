«УГМК-Застройщик» представил концепцию развития бывшей территории Уралмашзавода

Концепцию развития участка на Уралмаше представили на заседании экспертного совета при Свердловской организации Союза архитекторов России. Компания «УГМК-Застройщик» совместно с «Мастерской генерального плана» презентовала проект развития территории между ул. Донбасской и Машиностроителей, а также пр. Космонавтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вариант объемно-пространственного решения застройки Уралмаша

Фото: Проектная документация Вариант объемно-пространственного решения застройки Уралмаша

Фото: Проектная документация

Основная часть проекта включает три микрорайона на 44 тыс. жителей с развитой социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиниками, колледжем, детской школой искусств и спортивными объектами. На территории хотят организовать спортивный кластер, куда войдут два физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный центр с бассейном.

Также запланировано создание делового центра на 160 тыс. кв. м., что обеспечит 30 тыс. рабочих мест. В проекте предусмотрено более 12 тыс. машиномест. Для улучшения экологии будут применены чистые технологии в строительстве и озеленение территории. Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин заявил, что одним из ключевых принципов концепции новой территории станет сохранение объектов культурного наследия. Так, например, площадка кузнечно-прессового цеха превратится в культурный объект, вокруг которого создадут прогулочную зону.

Архитекторы поддержали основные идеи проекта, предложив дополнительные изменения для гармоничного объединения старой части района Эльмаша с новой застройкой. Они указали на необходимость проектирования с оглядкой на будущее, так как завершение проекта планируется только в 2040-х годах. Особое внимание эксперты уделили транспортной инфраструктуре и созданию парка для отдыха жителей. Эксперты также предложили включить в проект новые высокотехнологичные рабочие места, сочетая их с жилыми кварталами и общественными пространствами, как это сделано в технопарках Подмосковья.

Весной прошлого года стало известно, что «УГМК-Застройщик» и ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) подписали договор купли-продажи земельного участка площадью 94,28 га. Освоить территорию хотят за 15 лет. Девелопер планирует построить около 2,5 млн кв. м недвижимости на бывшей территории Уралмашзавода.

Мария Игнатова