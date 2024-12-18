«УГМК-Застройщик» возведет 2,5 млн кв. м недвижимости на площадке Уралмашзавода

«УГМК-Застройщик» планирует построить около 2,5 млн кв. м недвижимости на бывшей территории Уралмашзавода, рассказал гендиректор компании Евгений Мордовин. По его словам, компания намерена возвести порядка 25 кварталов примерно по 100 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также в планах построить четыре школы, детские сады, сформировать улично-дорожную сеть, внутреннюю площадь. В кузнечно-прессовом цехе УЗТМ, который является объектом культурного наследия (ОКН), планируют открыть общественное пространство.

«Этот район не должен стать спальным. Он должен стать центром мощного развития Уралмаша. Думаю, что в первом полугодии 2025 года мы утвердим проект планировки и приступим к реализации»,– заявил Евгений Мордовин, добавив, что строительство планируют начать с угла улицы Машиностроителей, рядом со станцией метро.

Напомним, весной этого года стало известно, что «УГМК-Застройщик» и ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) подписали договор купли-продажи земельного участка площадью 94,28 га. Освоить территорию хотят за 15 лет.