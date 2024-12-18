«УГМК-Застройщик» возведет 2,5 млн кв. м недвижимости на площадке Уралмашзавода
«УГМК-Застройщик» планирует построить около 2,5 млн кв. м недвижимости на бывшей территории Уралмашзавода, рассказал гендиректор компании Евгений Мордовин. По его словам, компания намерена возвести порядка 25 кварталов примерно по 100 тыс. кв. м.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Также в планах построить четыре школы, детские сады, сформировать улично-дорожную сеть, внутреннюю площадь. В кузнечно-прессовом цехе УЗТМ, который является объектом культурного наследия (ОКН), планируют открыть общественное пространство.
«Этот район не должен стать спальным. Он должен стать центром мощного развития Уралмаша. Думаю, что в первом полугодии 2025 года мы утвердим проект планировки и приступим к реализации»,– заявил Евгений Мордовин, добавив, что строительство планируют начать с угла улицы Машиностроителей, рядом со станцией метро.
Напомним, весной этого года стало известно, что «УГМК-Застройщик» и ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) подписали договор купли-продажи земельного участка площадью 94,28 га. Освоить территорию хотят за 15 лет.