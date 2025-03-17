Китай может пересмотреть присутствие в Арктике из-за сближения России и США

Китай пересмотрит свою политику в Арктике, в том числе стремление стать «великой полярной державой» к 2030 году, из-за возможного соглашения о сотрудничестве России с США в этом регионе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов и источники.

В 2018 году китайские власти представили план «Полярного шелкового пути», предусматривающий более широкий доступ к природным ресурсам Арктики, а также увеличение роли КНР в управлении этой территорией. В этом плане Китай назвал себя «приарктическим государством», хотя страна находится в 1,4 тыс. км к югу от Полярного круга.

Эти планы, по данным SCMP, вызвали негативную реакцию со стороны арктических стран, в том числе России. Как отмечает издание, с тех пор Китай стал уделять больше внимания «научной дипломатии», в том числе сосредоточившись на строительстве тяжелых ледоколов и проведении полярных наблюдений, при этом «в значительной степени умерив свои другие амбиции». Источник SCMP заявил, что интерес Пекина к продвижению в Арктике, «по-видимому, снизился в ответ на геополитическую напряженность».

В феврале агентство Bloomberg писало, что представители РФ и США обсуждают возможность совместной разработки природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у компаний РФ и США есть «широкое поле для потенциального сотрудничества».

О возможных сделках России и США — в материале «Ъ FM» «Стороны занялись разработкой».