Песков не исключил возможность сотрудничества РФ и США в Арктике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у компаний РФ и США есть «широкое поле для потенциального сотрудничества». Об этом он заявил в ходе пресс-колла сегодня, 27 февраля, отвечая на вопрос об обсуждениях РФ и США совместного освоения Арктики. Официальный представитель Кремля указал, что тема взаимного сотрудничества затрагивалась на встрече делегаций РФ и США в Эр-Рияде, однако заверил, что предметных разговоров пока не ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Действительно, в Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний»,— сказал пресс-секретарь журналистам. «Но предметно пока разговоров на этот счет нет»,— добавил он.

26 февраля агентство Bloomberg писало, что представители РФ и США обсуждают возможность совместной разработки природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам.

Подробнее о том, какие сделки могут заключить Россия, США и Украина, «Ъ» писал в материале «Стороны занялись разработкой».

Анастасия Домбицкая