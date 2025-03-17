Замминистра дорожного хозяйства региона стал вице-мэр Челябинска

Первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен вице-мэр регионального центра Андрей Ксензов. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе правительства области.

Андрей Ксензов родился в Новосибирске. В 1991-2015 годах работал в администрации города в должностях замглавы, первого вице-мэра, начальника главного управления благоустройства и озеленения, начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Также был заместителем губернатора Новосибирской области. После два года работал начальником местного метрополитена. С 2017 по 2020 годы замещал должности начальника управления дорожного хозяйства государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым, заместителя министра транспорта региона. Вице-мэром Челябинска стал в декабре 2021 года.

Предыдущего первого заместителя министра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко отправили в СИЗО в конце декабря прошлого года по обвинению в двух эпизодах по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным источника, уголовное дело касается «исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства, в частности строительства дорог в регионе».

В феврале также был арестован министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Виталина Ярховска