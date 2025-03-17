90 лет «Светлого ручья»

«Светлый ручей», третий и последний балет Дмитрия Шостаковича, созданный им по либретто Адриана Пиотровского и Федора Лопухова, был поставлен в апреле 1935 года в ленинградском Малом оперном театре хореографом Федором Лопуховым. Сюжетные коллизии соавторы почерпнули из классической комедии положений, перенеся действие в южный советский колхоз «Светлый ручей», куда приезжают столичные балерина и танцовщик на праздник урожая. Их визит порождает любовную лихорадку: в танцовщицу влюбляется агроном и дачник, в танцовщика — дачница. Серия розыгрышей и травестийных переодеваний позволяет мирно разрешить любовные неурядицы. В ноябре 1935 года балетную комедию перенесли в Москву, на сцену Большого театра. В январе 1936-го «Светлый ручей» посмотрел Иосиф Сталин, и балет ему не понравился. В «Правде» появилась разгромная статья «Балетная фальшь», обвинявшая балет в идеологическом вредительстве. После чего композитор Шостакович больше не писал балетов, балетмейстер Лопухов навсегда отказался от экспериментов, а либреттист Пиотровский был расстрелян в 1937 году.

«Светлый ручей» был забыт на 67 лет. В 2003 году Алексей Ратманский, приглашенный на постановку в Большой, предложил театру сочинить его заново. Сохранив перипетии сюжета, он сократил трехактный балет до двух актов и придумал новую хореографию взамен утраченной. Новая постановка имела мгновенный и бурный успех, хореографу тут же предложили пост художественного руководителя труппы Большого (2004–2009). «Светлый ручей» получил четыре «Золотые маски», успешно участвовал в гастролях театра, занятые в нем молодые артисты составили «золотое поколение» нового столетия, а сам балет стал символом возрожденного Большого. Со дня премьеры «Светлый ручей» выдержал 155 представлений, однако в марте 2022 года Алексей Ратманский отказался продлить лицензию на постановку. На вопрос, вел ли Большой переговоры с хореографом перед возобновлением балета, корреспонденту “Ъ” не ответили ни театр, ни Алексей Ратманский.