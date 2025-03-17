8 процентов составил в феврале 2025 года рост реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Центральный банк. Существенное укрепление реального курса продолжилось после его январского роста на 2,8% и декабрьского — на 0,7%. По данным ЦБ, по итогам первых двух месяцев (к декабрю 2024 года) реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос уже на 11%. Средний же номинальный курс российского рубля в феврале был равен 92,8 руб./$ и 96,9 руб./€. С начала года средний номинальный курс рубля составил 96,8 руб./$ и 100,7 руб./€.