Россиянка Андреева выиграла теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева победила в финальном матче турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Ее соперницей была белорусская спортсменка и первая ракетка мира Арина Соболенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой. Игра продолжалась 2 часа и 4 минуты. Призовой фонд турнира составляет $8,9 млн.

17-летняя Мирра Андреева после победы в Индиан-Уэллсе поднялась с 11 строчки рейтинга WTA на шестую. Ее лучшими результатами ранее были полуфинал Открытого чемпионата Франции и серебряная медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Андреевский флаг над Калифорнией».