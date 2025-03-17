Андреевский флаг над Калифорнией

Женский финал BNP Paribas Open, финиширующего в Индиан-Уэллсе объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, завершился очередным сюрпризом, автором которого стала 17-летняя россиянка Мирра Андреева. Победив в трех сетах лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Белоруссии, она вслед за состязанием в Дубае выиграла второй подряд «тысячник», довела свою беспроигрышную серию до 12 матчей и благодаря этому поднимется на шестое место в классификации WTA. Так высоко российские теннисистки не стояли там уже более девяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

В этом финале, как и можно было предположить, все решали женские нервы. Выразительная эмоциональность Арины Соболенко, матерой элитной спортсменки, которая находится в расцвете сил и в понедельник начнет в статусе первой ракетки мира тридцатую неделю, натолкнулась на чемпионское спокойствие теннисной чудо-девочки Мирры Андреевой, и в итоге проиграла.

Правда, поначалу казалось, что сюрприза не случится.

По окончании первой партии выдержка изменила как раз Андреевой, которая с досады запустила мяч в небеса и, едва не расплакавшись, получила замечание от судьи на вышке. Раздражение, накопившееся у нее примерно за первые 36 минут игры, было легко объяснимо. Игра категорически не шла. Многочисленные ошибки не только не позволили Андреевой реализовать свои шансы на чужой подаче в первом и третьем геймах, но и помогли Соболенко сделать два брейка в четвертом и шестом геймах.

Однако после этого началось самое интересное. Стоило россиянке немного успокоиться, как ее оппонентка, которая, казалось, должна была зашагать к триумфу семимильными шагами, наоборот, дала слабину.

И вдруг картина игры изменилась кардинальным образом. Теперь уже Соболенко приходилось то и дело тяжело вздыхать и разочарованно махать ракеткой, демонстрируя огорчение после собственных ошибок.

После того как в первом гейме второй партии Соболенко чудом удержала свою подачу, количество брейк-пойнтов, не реализованных Андреевой в трех матчах против белоруски этого года (две предыдущих встречи состоялись в январе в Брисбене и на Australian Open) достигло восемнадцати. Но следующий брейк-пойнт, до которого дошло дело в третьем гейме, стал для россиянки прорывным. Добившись в последние недели заметной прибавки в мощи, которая идеально наложилась на ее врожденное умение предугадывать тактические ходы оппоненток, Андреева устремилась к победе.

Соболенко, конечно, сопротивлялась. Но искрящиеся задором изумительные комбинации россиянки, которая выманивала белоруску к сетке укороченными ударами, а затем закидывала мяч ей за спину, вынуждая бежать назад, не получая при этом никаких дивидендов, явно подрывали уверенность теннисной королевы. Не отдав ни одного очка в последнем гейме второй партии, Андреева начала с «сухого» брейка третий сет, и даже потеряв свою подачу, не упустила нить игры, снова вырвавшись вперед. Развязка получилась досрочной. Россиянке даже не пришлось подавать на матч — в девятом гейме Соболенко, уже выглядевшая обреченной, снова, уже без вариантов отдала свою подачу.

В итоге — 2:6, 6:4, 6:2. Выиграв второй подряд и третий за карьеру титул, Андреева с учетом февральского дубайского «мастерса» продлила беспроигрышную серию до 12 матчей.

А еще она заработала $1,1 млн призовых, вплотную подобравшись к отметке $5 млн за карьеру, стала самой молодой чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе с 1999 года (тогда также в 17 лет там победила американка Серена Уильямс) и впервые гарантировала себе шестое место в мировом рейтинге. Так высоко россиянки не стояли там со времен Марии Шараповой, которая в последний раз входила в топ-6 в феврале 2016 года. И очевидно, что для Андреевой это не предел.

Евгений Федяков