378 человек исключили из списка пропавших без вести в Курской области

После массового возвращения граждан из освобожденных районов Курской области 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести, были найдены. Корректировки уже внесены в соответствующий список, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки с территории Курской области были эвакуированы 34 человека. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов региона было вывезено 275 человек, в том числе 11 детей.

Российская армия продолжает боевые действия в Курской области и освобождает населенные пункты, которые ранее были оккупированы ВСУ. 13 марта Минобороны России объявило об освобождении города Суджа.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».