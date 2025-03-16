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Коммерсантъ FM
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Двадцать первый тур

«Оренбург»—«Факел» 1:0

Божин, 90+5 (автогол). Удаление: Мертенс («Факел»), 53

«Химки»—«Ахмат» 1:1

Зорин, 76 (автогол) — Зорин, 72

«Динамо» (Мх)—«Крылья Советов» 4:0

Агаларов, 29, 75 (пен.); Аззи, 38; Гаджиев, 89

«Локомотив»—«Динамо» 2:1

Воробьев, 38; Сильянов, 76 — Артур, 45

«Акрон»—ЦСКА 1:2

Хубулов, 64 — Глебов, 36; Гуарирапа, 59

«Рубин»—«Пари Нижний Новгород» 1:0

Зотов, 72

«Ростов»—«Краснодар» 0:1

Кобнан, 72

«Спартак»—«Зенит» 2:1

Мартинс, 45+2, 90+2 — Луис Энрике, 83

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 13 7 1 39:13 46

2. «Спартак» 13 4 4 41:17 43

3. «Зенит» 13 4 4 40:14 43

4. «Локомотив» 12 4 5 37:29 40

5. «Динамо» (М) 11 6 4 43:23 39

6. ЦСКА 11 5 5 31:15 38

7. «Рубин» 9 5 7 29:29 32

8. «Ростов» 8 6 7 32:31 30

9. «Акрон» 7 4 10 26:38 25

10. «Динамо» (Мх) 4 9 8 16:22 21

11. «Химки» 4 8 9 24:37 20

12. «Крылья Советов» 5 4 12 20:36 19

13. «Нижний Новгород» 5 4 12 17:39 19

14. «Ахмат» 3 9 9 20:35 18

15. «Факел» 2 8 11 11:29 14

16. «Оренбург» 2 5 14 18:37 11

  • Газета «Коммерсантъ» №47/П от 17.03.2025, стр. 12

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