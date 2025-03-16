Двадцать первый тур
«Оренбург»—«Факел» 1:0
Божин, 90+5 (автогол). Удаление: Мертенс («Факел»), 53
«Химки»—«Ахмат» 1:1
Зорин, 76 (автогол) — Зорин, 72
«Динамо» (Мх)—«Крылья Советов» 4:0
Агаларов, 29, 75 (пен.); Аззи, 38; Гаджиев, 89
«Локомотив»—«Динамо» 2:1
Воробьев, 38; Сильянов, 76 — Артур, 45
«Акрон»—ЦСКА 1:2
Хубулов, 64 — Глебов, 36; Гуарирапа, 59
«Рубин»—«Пари Нижний Новгород» 1:0
Зотов, 72
«Ростов»—«Краснодар» 0:1
Кобнан, 72
«Спартак»—«Зенит» 2:1
Мартинс, 45+2, 90+2 — Луис Энрике, 83
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 13 7 1 39:13 46
2. «Спартак» 13 4 4 41:17 43
3. «Зенит» 13 4 4 40:14 43
4. «Локомотив» 12 4 5 37:29 40
5. «Динамо» (М) 11 6 4 43:23 39
6. ЦСКА 11 5 5 31:15 38
7. «Рубин» 9 5 7 29:29 32
8. «Ростов» 8 6 7 32:31 30
9. «Акрон» 7 4 10 26:38 25
10. «Динамо» (Мх) 4 9 8 16:22 21
11. «Химки» 4 8 9 24:37 20
12. «Крылья Советов» 5 4 12 20:36 19
13. «Нижний Новгород» 5 4 12 17:39 19
14. «Ахмат» 3 9 9 20:35 18
15. «Факел» 2 8 11 11:29 14
16. «Оренбург» 2 5 14 18:37 11