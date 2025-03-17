Уголь направляют на восток

Минэнерго рассматривает возможность возобновления заключения соглашений о вывозе угля в восточном направлении с угледобывающими регионами. Вопрос обсуждался на совещании, которое провел глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, по окончании первого квартала 2025 года планируется подвести итоги эффективности вывоза угля в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, которые вступили в силу с 1 января. В Минэнерго рассчитывают, что объемы вывоза на восток будут не менее уровня 2024 года по всем регионам.

Кроме того, сообщает Минэнерго, обсуждалась инициатива о закреплении в законе приоритетного использования парка инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью на Восточном полигоне. Участники совещания также рассмотрели вопрос о переносе на более ранний срок электрификации участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей от станции Волочаевка до станций Комсомольск-Сортировочный и Ванино. Это должно способствовать снижению стоимости перевозки грузов в восточном направлении и увеличению провозной мощности Восточного полигона, отметили в Минэнерго.

В 2024 году ОАО РЖД заключило с правительствами Кузбасса, Якутии, Бурятии, Хакасии, Тувы и Иркутской области соглашения о вывозе около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении. Наибольший объем квоты — 54,1 млн тонн — пришелся на Кузбасс. В 2025 году соглашение о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении заключено только с Кузбассом. Как сообщало ОАО РЖД, объем соглашения составит 54,1 млн тонн. При этом со второго квартала 2025 года предусмотрен полный переход на использование для погрузки угля инновационного подвижного состава повышенной грузоподъемности (25 тонн на ось). Как поясняли “Ъ” в компании, это может позволить дополнительно вывезти до 2 млн тонн грузов.