Китай не вернулся на стройку

Экспортные цены на российский коксующийся уголь в индийском направлении оказались на $13–18 на тонну выше, чем в китайском. По оценкам экспертов, учитывая замедление темпов строительства в Китае, этот тренд сохранится в течение всего 2025 года. Индийский рынок, пусть и на порядок меньше, чем китайский, в силу ряда логистических преимуществ может стать перспективным для наращивания экспорта российских металлургических углей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Экспортные цены (FOB Дальний Восток) на российский коксующийся уголь, направляющийся в Индию, на текущей неделе оказались на $13–18, в зависимости от марки, выше, чем цены на аналогичный уголь с поставками в Китай. Так, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомился “Ъ”, по состоянию на конец прошлой недели тонна коксующегося угля стоила $120–131. «Окончание празднования Нового года по лунному календарю не принесло торговой активности на рынок КНР,— поясняют в ЦЦИ.— Цены в Китае остаются на прежнем уровне, и экспортеры больше смотрят на альтернативные рынки. В Индии же наблюдается спрос на металлургический уголь после введения ограничений на объемы импорта кокса».

Кокс, необходимый для доменного производства стали, производится из коксующегося угля путем нагрева до высоких температур. По сути, Индия ограничила поставки сырья более высокого передела с целью защиты собственных коксохимических производств. Так, главное управление внешней торговли Индии уже отклонило заявки на импорт 340 тыс. тонн кокса из Индонезии.

«Сейчас на Россию приходится около 10% импортируемого Индией угля,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.— Конкуренцию российским угольщикам составляют поставщики из США, Австралии, Индонезии и ЮАР».

Что касается китайского рынка, ожидания на 2025 год осторожные, отмечает директор ЦЦИ Евгений Грачев. «Для того чтобы спрос на металлургическое сырье начал расти, мы должны увидеть новые стройки,— говорит он.— Улучшение продаж жилья, которое уже построено или находится в процессе строительства, навряд ли сильно поддержит текущий спрос. Затоваривание рынка КНР уже идет, в том числе из-за роста поставок коксующегося угля из соседней Монголии».

Альтернативные рынки могут лишь частично смягчить ухудшение рыночной ситуации в Китае, но не компенсировать полностью. Рынок Китая слишком большой: в 2024 году Китай произвел чуть более 1 млрд тонн стали, а Индия — только 150 млн тонн, признает Евгений Грачев. Конъюнктура на рынке металлургического угля куда более благоприятная, чем на рынке энергоуглей, так что он может стать интересным продуктом для экспорта (см. “Ъ” от 5 февраля). Преимущественно коксующийся уголь в России производится самими сталелитейными компаниями для обеспечения собственных потребностей, но в условиях снижения производства стали в стране (см. “Ъ” от 3 февраля) его свободные объемы на рынке могут увеличиться.

«Индия по мере роста объемов производства стали будет наращивать импорт коксующегося угля, что может поддержать спрос на российский коксующийся уголь»,— считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. С логистической точки зрения российским угольщикам было бы удобно перераспределить экспортные потоки на Индию через южные порты, тем самым разгрузив проблемное восточное направление (см. “Ъ” от 31 января), полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Тем более что снижение производства стали поставит угольщиков перед выбором, увеличить объем экспорта или снизить объем добычи, подчеркивает он.

Возможно, российские компании будут прорабатывать возможности экспорта в другие страны АТР, допускает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец. При этом влияние на выбор потенциальных рынков также будет оказывать активизация новых экспортеров в лице стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, признает она. Фактором неопределенности остается рост экспорта коксующегося угля из Монголии, предостерегает Борис Красноженов. В конце прошлого года сообщалось, что индийские сталелитейные компании ведут переговоры с правительством Монголии о закупке 77,5 тыс. тонн коксующегося угля. Стоимость монгольских углей в среднем на $50 на тонну ниже, чем австралийских.

Полина Трифонова