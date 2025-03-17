Метры приняты

Конституционный суд (КС) решит, можно ли отобрать у нового владельца квартиру, которая была незаконно, по мнению прокуратуры, приватизирована ее бывшим хозяином. Суд принял к рассмотрению жалобу жительницы Крыма, которая считает, что ст. 302 Гражданского кодекса, регламентирующая истребование имущества у добросовестного приобретателя, не обеспечивает защиту ее права собственности. Это уже не первый случай, когда КС приходится вступаться за добросовестного приобретателя, и, по всей видимости, не последний, предполагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению жалобу жительницы Крыма Татьяны Панкратовой. Она оспаривает положения Гражданского кодекса, позволяющие истребовать в пользу муниципалитета жилье, которое гражданин приобрел законным образом, полагаясь на данные ЕГРН, и зарегистрировал в установленном порядке.

Как следует из жалобы, с которой ознакомился “Ъ”, в 2020 году госпожа Панкратова приобрела квартиру в Судаке у местной муниципальной служащей. Двумя годами ранее та приватизировала служебное жилье, однако в 2021 году прокурор Судака потребовал признать недействительным решение о приватизации, поскольку чиновница не стояла на учете как нуждающаяся в жилье. Суд постановил вернуть квартиру государству, хотя горадминистрация этого даже не требовала (в суде ее представитель утверждал, что власти имели полное право разрешить приватизацию квартиры).

Татьяна Панкратова доказывала в суде, что является добросовестным приобретателем. Перед заключением сделки она запросила сведения из ЕГРН и убедилась в отсутствии арестов, обременений и залогов в отношении квартиры, проверила давность владения жильем, то есть проявила «должную степень заботливости и осмотрительности» — а значит, не может отвечать за ошибки, допущенные в свое время государством. Тем не менее в 2023 году Судакский горсуд признал решение горадминистрации о передаче жилья чиновнице недействительной сделкой и постановил вернуть квартиру в муниципальную собственность. Это решение устояло во всех вышестоящих инстанциях.

Заявительница считает, что допущенная муниципальными властями ошибка не может быть устранена за ее счет: это ведет к неоправданному ограничению конституционного права собственности, о чем в своих решениях неоднократно говорил КС.

Конституционному суду приходится регулярно обращаться к вопросам, связанным с защитой прав добросовестных приобретателей, рассматривая их с разных ракурсов. Например, недавно предметом публичных слушаний стали жалобы садоводов из Сочи, у которых массово изъяли участки, находящиеся на территории национального парка. Однако новый кейс выглядит скорее повторением пройденного, отмечает адвокат Ольга Подоплелова: она видит много аналогий с решением 2017 года по жалобе Александра Дубовца (тогда КС запретил отнимать у добросовестного покупателя проданную ему мошенниками недвижимость, прямо указав: новый хозяин не может знать о нарушении закона, если право собственности государства не отражается в ЕГРН). Тем не менее, продолжает эксперт, КС счел необходимым вернуться к этой теме — возможно, потому, что считает необходимым дополнительно уточнить какие-то вопросы, как он это сделал в том же «деле Дубовца», прописав критерии добросовестности. Проблема в том, что на практике защита добросовестного приобретателя не работает, констатирует госпожа Подоплелова: когда государство хочет вернуть себе собственность, суды на все закрывают глаза. Новое дело, скорее всего, будет решено в пользу заявительницы, но это вряд ли приведет к серьезным изменениям в правоприменительной практике, прогнозирует эксперт: маховик деприватизации раскручен уже так, что в итоге мы наблюдаем эрозию самой концепции права собственности.

Анастасия Корня