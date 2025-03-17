Дома уместились в 162 томах

Следствие ознакомило со 162 томами уголовного дела бывших руководителей центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Им инкриминируют махинации с недвижимостью общества на 267 млн руб., а также хищение 32 млн руб., выделенных из бюджета на трудоустройство инвалидов. В ближайшее время дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Станислава Иванова настаивает, что в уголовном деле нет доказательств его причастности к хищениям

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Защита Станислава Иванова настаивает, что в уголовном деле нет доказательств его причастности к хищениям

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По делу проходят бывшие президент ВОГ Станислав Иванов, его заместители Евгений Безруков, Вадим Иванченко, Венера Гаулстон (возглавляла Татарское отделение общества), помощник президента и председатель Новосибирского отделения Михаил Брагин и начальник отдела недвижимости Маргарита Демидова. Все они с февраля прошлого года находятся под стражей. Им инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ): господину Иванову и госпоже Демидовой — семь эпизодов, господам Безрукову и Иванченко — шесть, госпоже Гаулстон и господину Брагину — по одному. Еще один фигурант, предшественник господина Иванова на посту президента ВОГ Валерий Рухледев, помимо шести эпизодов растраты обвиняется и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Последний, напомним, уже отбывает срок за незаконную продажу здания ВОГ в центре Москвы и подписание фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Ущерб по тому делу составил 320 млн руб. В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил 80-летнего Рухледева к семи годам колонии. Вместе с ним от трех с половиной до шести с половиной лет колонии получили бывшие начальники отдела правового обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, начальник управления финансов Наталья Зембатова и помощник юриста Ирина Руденко.

Для проведения следственных действий по новому делу Валерия Рухледева этапировали из колонии в Смоленской области в Москву, но в связи с плохим состоянием здоровья в СИЗО отправлять не стали.

Как уже рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД начал расследование махинаций в ВОГ в мае 2018 года. А задержания тогда еще руководителей общества сотрудники ГУЭБиПК МВД провели 20 февраля 2024 года, причем в офисе общества на улице 1905 года прямо во время совещания по текущим вопросам, в котором участвовали и специально приехавшие на него главы региональных отделений. Тогда полицейские вывели из зала и увезли на допрос около 20 человек. Большинство из них, впрочем, отпустили, а пятерых руководителей центрального аппарата ВОГ во главе со Станиславом Ивановым, сменившим Валерия Рухледева в 2018 году, отправили в СИЗО. Всем им вменили в вину продажу в период с 1 ноября 2011-го по 16 декабря 2016 года по заведомо заниженной стоимости находившихся на балансе ВОГ зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Челябинске, Тверской и Калининградской областях, а также Татарстане. При этом избавлялось ВОГ якобы исключительно от непрофильных активов на фоне уменьшения бюджетного финансирования. Нанесенный ущерб от действий обвиняемых следствие оценило почти в 270 млн руб. Расследование эпизодов с проданными в Липецке и Вологде за бесценок зданиями было прекращено по сроку давности.

Отдельно Валерию Рухледеву инкриминируется хищение в период с ноября 2011 года по март 2017 года более 32 млн руб., выделенных обществу Министерством труда РФ в качестве субсидий на поддержку программы ВОГ «Доступная среда» по содействию трудоустройству инвалидов.

В ходе расследования уголовного дела на земельные участки и проданные здания, оцениваемые более чем в 300 млн руб., суд наложил арест.

Отметим, что никто из фигурантов своей вины не признал. Прокомментировать ситуацию согласился лишь защитник Станислава Иванова. По словам адвоката Артура Басистова, дело по эпизодам, которые сейчас вменяются в вину его подзащитному, было возбуждено по заявлению самого господина Иванова, которое он подал после того, как был избран президентом ВОГ и провел ревизию имущества. «Никаких доказательств того, что мой подзащитный что-то похитил, в деле нет. Шесть сделок из семи вменяемых ему в вину были заключены ВОГ в то время, когда Иванов не был президентом общества. А согласно уставу организации, только президент уполномочен совершать такие действия. Кроме того, Станислава Иванова обвиняют в растрате в составе организованной группы, но никаких доказательств существования таковой в материалах дела тоже нет,— заявил “Ъ” адвокат Басистов.— Особенно хочу заострить внимание на совершенно очевидной избыточности самой строгой меры пресечения в отношении инвалидов по слуху. Нет необходимости объяснять, насколько тяжело слабослышащему находиться в СИЗО. При этом даже новое руководство ВОГ просило изменить обвиняемым меру пресечения на любую, не связанную с содержанием в изоляторе. Однако она неоднократно продлевалась, причем даже после того, как следственные действия были закончены и никакого влияния на сбор доказательств обвиняемые оказать не могли».

Олег Рубникович