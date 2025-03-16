В Саратове суд арестовал фотографа за демонстрацию экстремистской символики

Саратовский фотограф Нурлан Султанов получил 5 суток административного ареста за размещение фотографии на памятнике. С учетом времени предварительного задержания ему предстоит провести за решеткой еще трое суток. Решение вынесла судья Фрунзенского Саратова Екатерина Мурзина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Румянцев и Нурлан Султанов в здании суда

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Кирилл Румянцев и Нурлан Султанов в здании суда

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 февраля 2025 года, когда Нурлан Султанов приклеил фотографию Алексея Навального, внесенного в список экстремистов и террористов, на памятник Николаю Вавилову в Саратове. Ставшие свидетелями полицейский патруль и сотрудник уголовного розыска заставили его портрет отклеить и потребовали паспортные данные, которые Султанов им предоставил, после чего отпустили. В последующие дни они пытались связаться с фотографом, чтобы пригласить в отдел полиции для дачи показаний, но тот на контакт не шел.

Правоохранительные органы пошли на хитрость и уговорили гражданское лицо представиться Нурлану заказчиком, чтобы он сделал фотосессию. Когда 14 марта 36-летний фотограф прибыл в заранее оговоренное место — фотостудию на Большой Казачьей, — вместо девушки-фотомодели его встретили двое полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Фрунзенского райсуда Саратова Екатерина Мурзина дает трое суток ареста Нурлану Султанову

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Судья Фрунзенского райсуда Саратова Екатерина Мурзина дает трое суток ареста Нурлану Султанову

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Господина Султанова задержали на двое суток за нарушение законодательства о запрете демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). По его словам, в камере для административно задержанных к нему применялось физическое насилие с целью получения показаний. Он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, но в зале суда вину признал частично. Нурлан Султанов настаивал, что фотография Алексея Навального не является запрещенным контентом, и не связывал изображение человека с запрещенными организациями, которые он возглавлял, хотя факт наклеивания не отрицал.

Владимир Барсуков