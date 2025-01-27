Новобранцам расширяют горизонты

Правительство РФ одобрило законопроект, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней) — теперь предлагается увеличить срок до одного года. Авторы проекта объясняют такую необходимость как экономией бюджетных средств на проведение повторных медкомиссий, так и злоупотреблениями со стороны некоторых граждан долгими судебными разбирательствами о правомочности призыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе» (текст есть у “Ъ”) в декабре 2024 года направил в правительство глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он предлагает расширить срок действия решения о призыве новобранца до одного года, «если оно не было исполнено в срок проведения призыва», и исполнять его в следующие кампании.

Также в проекте предлагается укрупнить призывные комиссии: губернаторам хотят дать возможность создавать одну такую комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения (сейчас такую комиссию положено создавать в каждом муниципальном образовании).

В проекте заключения комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности говорится, что поправки (с оговорками) поддержали в Минобороны, Минфине, Минюсте и Минэкономики.

По ст. 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия после медосвидетельствования гражданина должна принять одно из шести возможных решений: направить в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. Наряду с увеличением срока действия решений поправки предлагают разрешить их пересматривать. В проекте говорится, что в «день исполнения» решения призывной комиссии могут возникнуть некие «обстоятельства» для его пересмотра, но не поясняется, какие именно.

Авторы законопроекта отмечают, что после выполнения задания по призыву часть принятых ранее решений военкомов об отправке новобранцев в войска отменяется. По данным господина Картаполова, весной 2023 года в РФ принято 11,6 тыс. таких решений, и осенью того же года эти призывники были вынуждены вновь проходить медкомиссию. Такой порядок неудобен самим призывникам, создает нагрузку на комиссии и приводит «к неоправданному расходу бюджетных средств», говорится в записке. Другой проблемой выступают судебные разбирательства. Ежегодно до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий, и лишь 64% случаев суды успевают рассмотреть в срок проведения кампаний, сетует господин Картаполов. Он указывает при этом, что удовлетворяется лишь 5% жалоб. По мнению депутата, жалобы зачастую подаются «не в целях защиты прав, а в целях уклонения от призыва на службу».

В проекте заключения правительства дается понять, что реализация положений проекта позволит сократить число должностных лиц, задействованных при призыве, в том числе врачей.

Господин Картаполов 27 января сказал, что Госдума может начать обсуждение поправок до начала весеннего призыва.

Адвокат Александр Передрук поясняет, что до 2021 года по приказу министра обороны РФ решения местных призывных комиссий относительно не отправленных в армию новобранцев в ходе, например, осеннего призыва отменялись комиссиями субъектов РФ. Но затем приказ был отменен, возник правовой пробел, и в одних регионах такие решения стали отменять, в других — исполнять в следующие кампании, поясняет адвокат. Предлагаемый годовой срок исполнения решения господин Передрук называет «длительным», поясняя, что за это время призывник может, например, получить право на отсрочку или серьезно заболеть. Адвокат считает необходимым предусмотреть в законопроекте механизм «перепроверки» состояния здоровья призывника.

Александр Воронов