В Кировской области разбился дельтапланерист

Дельтапланерист насмерть разбился в Омутнинске Кировской области. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.

По официальным данным, на лед водохранилища, расположенного в городе Омутнинск Кировской области, упал легкомоторный летательный аппарат, предварительно известно, что из-за сильных порывов ветра пилот не смог справиться с дельтапланом. Очевидцы происшествия сообщили «Ъ», что пилотом оказался местный житель Виктор Турундаев, его попросили опробовать купленный накануне дельтаплан.

Как сообщает Newsler.ru со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру, пока обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, помимо этого ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ирина Александрова, Киров