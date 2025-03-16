Коста-Рика признана самой простой страной для переезда

Самой дружелюбной и самой простой страной для переезда в 2024 году признана Коста-Рика. Страна заняла первое место по двум из трех ключевых категорий опроса InterNations и оказалась в десятке лучших по всем факторам.

В ходе исследования были опрошены как минимум по 50 экспатов из 53 стран. Подавляющее большинство тех, кто переехал жить в Коста-Рику, отмечают, что чувствуют себя здесь как дома (83% опрошенных) и очень желанными гостями (88%), а 35% респондентов считают, что привыкнуть к местной культуре очень легко (против среднего показателя по всем странам в 21%). Кроме того, опрошенные экспаты считают местных жителей самыми дружелюбными в мире.

На втором месте в индексе расположилась Мексика, которая лидирует в категории «поиск друзей», в рамках которой рассматривается, довольны ли экспаты своей светской жизнью, есть ли у них круг общения в их новом доме и насколько им просто завести друзей среди местного населения. Замыкают тройку лидеров Филиппины, которые не опустились ниже шестого места ни по одному из факторов.

Самыми непростыми местами для переезда экспаты считают Кувейт, Норвегию и Германию.

Кирилл Сарханянц