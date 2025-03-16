Ученье — квал

ЦБ сформулировал новые критерии для признания инвесторов квалифицированными. Кроме повышения имущественного ценза формализуются требования по профильному образованию, ученой степени и доходам. Юристы ожидают, что критерии будут приняты в предложенной форме, профучастники обращают внимание на ряд сложностей по их внедрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Банка России на Неглинной улице в Москве

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Здание Банка России на Неглинной улице в Москве

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России предложил новые критерии для признания инвесторов квалифицированными. Они включают как самостоятельные, так и комбинированные условия. Одними из самостоятельных критериев являются наличие высшего образования по профильным дисциплинам (специалитет «Финансы и кредит», магистратура «Финансы и кредит» и «Финансы» и ученые степени по специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»), доход и имущественный критерий.

Самостоятельным критерием выступает и средний доход за последние два года в размере не менее 20 млн руб. в год.

При этом доходы, полученные от продажи недвижимости, не учитываются, чтобы минимизировать риски признания инвестора квалифицированным в случае единовременного получения крупной суммы.

Самостоятельным остается имущественный критерий, по которому с 1 января 2025 года предполагается у инвестора наличие активов на сумму не менее 12 млн руб. С 1 января 2026 года этот порог увеличится до 24 млн руб. (см. “Ъ” от 16 января).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вместе с тем статус квалифицированного инвестора можно получить, комбинируя высшее образование (например, по программам «Экономика», «Мировая экономика» или другим экономическим специальностям) или ученую степень кандидата / доктора экономических наук с доходом, имуществом или опытом инвестирования. В этом случае требования к доходу и имуществу снижаются до 6 млн руб. в год. Однако с 1 января 2026 года имущественный критерий повышается до 12 млн руб. в год.

Новеллой является признание высшего образования по определенным специальностям самостоятельным достаточным основанием для признания квалифицированным инвестором, отмечает старший партнер консалтинговой компании O2Consulting Татьяна Сафонова.

Она отмечает, что окончание вуза по определенной специальности «еще не делает выпускника экспертом в выбранной области», если бы данный критерий учитывался в совокупности с иными критериями, это «было бы более обоснованно».

Новые критерии либо добавлены к ранее действующим, либо незначительно их трансформируют, при этом не меняя их сути, отмечают в ИК «Цифра Брокер». «Ученая степень, которая является новым критерием, также логично вписывается в ранее выстроенную логику закона, свидетельствуя о знаниях. Лица, получившие статус квалифицированного инвестора до вступления изменений, сохранят его»,— отмечают там.

Однако в брокерских компаниях обращают внимание и на определенные трудности использования новых критериев.

Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов указывает, что «появляется достаточно много новых критериев и их нужно каким-то образом все правильно учитывать, по возможности автоматизировать процесс проверки.

Сложности именно с имплементацией всех этих проверок — это основная проблема». Профучастникам нужно будет каким-то образом проверять документы об образовании клиентов, что может вызвать сложности, отмечает директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

По данным ЦБ, по итогам 2024 года количество квалифицированных инвесторов в России достигло 879 тыс. человек, за год оно выросло почти на 20%. Объем активов на брокерских счетах вырос на 45%, до 6,8 трлн руб. Увеличение имущественного ценза резко сужает круг потенциальных квалифицированных инвесторов, отмечает главный операционный директор «Го Инвеста» Сергей Рыбаков. Господин Леснов считает, что из-за нововведения многие клиенты потеряют возможность диверсифицировать свои портфели.

Предложенный размер дохода с ЦБ намерена обсудить НАУФОР. «Он кажется нам чрезмерно высоким»,— пояснил президент ассоциации Алексей Тимофеев. Также НАУФОР хочет обсудить с регулятором «круг финансовых инструментов, доступ к которым обусловлен осуществляемой брокером, управляющим и УК оценкой знаний инвесторов, который в проекте ограничивается только паями ПИФов, и некоторые другие критерии». Тем не менее предложения ЦБ с высокой вероятностью будут приняты в той редакции, в которой они предложены, полагает юрист Forward Legal Олесь Груздев.

Ксения Куликова, Ян Назаренко