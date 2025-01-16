Вала квалов не случилось

В преддверии повышения имущественного ценза для квалифицированных инвесторов (с 1 января — до 12 млн с 6 млн руб.) брокерские компании лишь в редких случаях могли заинтересовать клиентов изменением своего статуса. Более высокую активность сохраняли банки, предоставляющие более широкие услуги. Большинство инвесторов, желающих получить статус квалифицированного, уже его получили, а для неквалифицированных инвесторов расширены возможности работы на фондовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным опроса “Ъ” профучастников, клиенты крупных инвестиционных компаний не стали массово получать статус квалифицированного инвестора накануне ужесточения требований, в частности повышения имущественного ценза. В инвесткомпании «Цифра брокер» заявили, что не наблюдают «существенного увеличения интереса клиентов». В «Солид Брокере» также не заметили «значимых изменений в количестве заявок на получение статуса квалинвестора». В брокерской компании, входящей в десятку крупнейших, также не было значительного спроса на «окваливание».

С 2025 года порог для квалифицированных инвесторов по имуществу вырос с 6 млн до 12 млн руб. В 2026 году планка поднимется до 24 млн руб. Кроме того, появится требование по минимальному годовому доходу, точный размер которого пока не установлен и будет определен ЦБ позже. Этот показатель дохода будет зависеть от образования инвестора, опыта работы на рынке и стабильности его прибыли за последние два-три года. Также расширят список вузов, чье профильное образование или ученая степень будут давать статус квалифицированного инвестора. Введут обязательные аттестаты и сертификаты, которые нужно будет получить, сдав экзамены по каждому инвестиционному инструменту.

Статус «квала» не нужен большинству инвесторов, так как доступные «неквалам» инструменты позволяют диверсифицировать портфели инвесторов с высокой надежностью и качеством, считают в «Солид Брокере». В частности, «неквалы» могут покупать гособлигации, в том числе с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке, корпоративные облигации с наивысшим рейтингом, акции из котировальных списков, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов. После тестирования таким инвесторам станут доступны акции из некотировальных списков, корпоративные облигации с менее высоким рейтингом, биржевые производные финансовые инструменты и т. д.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, число заинтересованных в получении статуса инвесторов близко к числу уже получивших этот статус, а основной мотив — инвестиции в иностранные ценные бумаги — снизился с ограничением отечественного организованного рынка этих инструментов. По последним данным Банка России, на конец третьего квартала 2024 года инвесткомпании и банки обслуживали счета 825,4 тыс. квалифицированных инвесторов. С начала года их количество увеличилось всего на 90 тыс. человек, что является минимальным показателем за последние четыре года. При этом в основном «повышение квалификации» инвесторов шло за счет кредитных организаций, тогда как у небанковских участников даже наблюдалось снижение числа квалинвесторов.

В Сбербанке заявили, что во втором полугодии по сравнению с началом 2024 года количество клиентов, которые проходили квалификацию, увеличилось. И в банке это связывали «с ожиданием повышения ценза до 12 млн руб.». Как отмечает президент ИГ «Финам» Владислав Кочетков, «банки, как правило, выступают центром экосистемы, на котором консолидируется клиентская база». По его словам, свое доверие к банку, в том числе обеспеченное системой страхования вкладов, «клиент переносит и на его брокерские услуги». Кроме того, расчеты внутри банка проходят значительно удобнее. Поэтому им «проще "квалить" клиентов», так как «брокер при оценке размера активов оценивает только средства на брокерском счете, а банк — в том числе средства на депозите», отмечает господин Кочетков.

Впрочем, среди брокерских компаний выделяется «Финам», в котором заявили, что в минувшем декабре количество квалифицированных инвесторов по сравнению с ноябрем выросло почти в три раза. В компании также связывали это с повышением имущественного ценза. Однако, по мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, «Финам» среди инвесткомпаний «стал исключением, поскольку многим инвесторам интересно диверсифицировать активы, особенно в ситуации ралли на зарубежных рынках и слабой активности на локальном», а «Финам» — один из немногих брокеров, предоставляющих услуги по работе за рубежом. Осенью 2024 года «Финам» объявил о предоставлении доступа к ценным бумагам континентального Китая, а в декабре анонсировал покупку брокера в Казахстане.

Ксения Куликова