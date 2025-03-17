Коррупция заработала в цехах

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 10 мая двух специалистов АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по уголовному делу о взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. На аналогичный срок по этой же причине еще трех сотрудников достроечно-малярного цеха отправили под домашний арест. Следствие предполагает, что за пять лет обвиняемые смогли нанести ущерб в 5 млн рублей. Для завода это не единственная плохая новость за последнее время. Чуть ранее аудиторы сообщили, что АО может оказаться на грани банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего пятеро сообщников за все время смогли заработать в общей сложности почти 5 млн рублей. Однако ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что ущерб может оказаться еще больше и достигнуть 15 млн рублей

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Всего пятеро сообщников за все время смогли заработать в общей сложности почти 5 млн рублей. Однако ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что ущерб может оказаться еще больше и достигнуть 15 млн рублей

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Заседания по избрании меры пресечения для фигурантов уголовного дела из-за взяточничества (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ) проходили в Октябрьском районном суде с четверга, но региональный СКР заявлял, что число обвиняемых достигает девяти человек. Впервые о взятках на Балтийском заводе заговорили еще 11 марта, когда оперативники экономической полиции обыскали дома сотрудников компании.

На протяжении последних пяти лет, по версии следствия, старший мастер малярного участка достроечно-малярного цеха АО «Балтийский завод» Алексей Шаганов требовал от троих подчиненных передавать ему часть зарплаты как взятку. В обмен он обещал способствовать установлению повышенного коэффициента трудового участия, в то же время при отказе участвовать в схеме он его снижал, что отражалось на доходе рабочих.

На данный момент фигурантам дела судом избрана мера пресечения: Алексея Шаганова отправили под домашний арест до 10 апреля, а его коллег — до 10 мая. При этом двое из них, начальник участка Ираклий Одишария и мастер малярного участка Денат Тлеубаев, этот срок проведут в СИЗО, остальные же, как и Шаганов останутся под домашним арестом.

Всего пятеро сообщников за все время смогли заработать в общей сложности почти 5 млн рублей. Однако ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что ущерб может оказаться еще больше и достигнуть 15 млн рублей.

Другой неприятной новостью для завода стала появившаяся на прошлой неделе информация о возможном банкротстве АО.

По объему выручки Балтийский завод входит в тройку крупнейших дочек ОСК в Петербурге и Ленобласти, наряду с АО «Адмиралтейские верфи» и АО «Судостроительный завод "Северная верфь"». С 24 апреля 2024 года генеральным директором АО стал Александр Коновалов, который с 2013 года занимал должность директора по производству на заводе.

В годовом отчете АО «Балтийский завод», который опубликован на сайте организации, сказано, что несмотря на завершение 2024 года с прибылью, из-за накопленных убытков прошлых лет и серьезной долговой нагрузки существует высокая вероятность банкротства. С финансовыми трудностями завод сталкивался и раньше. В январе 2016 года он завершил процедуру банкротства, заключив мировое соглашение с кредиторами. Тогда общая сумма задолженности предприятия перед кредиторами третьей очереди составила 6,7 млрд рублей.

На Балтийском заводе утверждают, что задержания сотрудников по обвинению в коррупции на работу в цехах не повлияли и все работает в штатном режиме. «Сейчас правоохранительными органами во взаимодействии с департаментом безопасности ОСК и управлением безопасности Балтийского завода проводится плановая работа по пресечению противоправной деятельности на предприятии. Мы оказываем полное содействие правоохранителям»,— добавили «Ъ-СПб» в пресс-службе завода.

На данный момент численность персонала Балтийского завода составляет 5,5 тыс. человек, а на портале по поиску работы hh.ru активны 93 вакансии. Например, для инженера по подготовке производства складского участка предлагается оплата от 70 тыс. рублей в месяц, для сварщика до пятого разряда — от 100 тыс. рублей, а для станочника широкого профиля — от 120 тыс. рублей. Наименьший предлагаемый оклад указан для кладовщика — от 45,2 тыс. рублей.

Стефания Барченкова