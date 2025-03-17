Время опереться на план

Уже не раз мы с коллегами по хроникам успели обсудить, что светская жизнь в новом сезоне все раскачивается, но никак не раскачается в полной мере. Бренды будто бы все потратили перед Новым годом и теперь копят силы, продавцы зарубежного люкса сосредоточились на развлечениях для клиентов, а в упоминаниях в соцсетях категорически не заинтересованы. Кроме того, вы будете смеяться, но ведь каждое, даже не очень значительное светское событие мнит себя, простите, стейтментом. А международная обстановка так подвижна, что со стейтментом есть риск промахнуться. И вдруг случится, что коллаборация бренда брошек с брендом блузок окажется совершенно не о том! И многие действительно откладывают запланированное до более однозначных времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Карпуть уверенно шагает в моделинг

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Карпуть уверенно шагает в моделинг

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

К счастью для светского хроникера, всегда можно опереться на заранее спланированные события. Взять хотя бы Московскую неделю моды в Манеже. Она еще продолжается, но даже в день открытия можно было смело поздравить организаторов с успехом. Наконец-то на показы (и на показах) начали ходить те, кого принято ассоциировать с актуальными фешен-процессами, а не герои «нижнего интернета» или не сохранившие популярность выпускники реалити-шоу 20-летней давности. Буквально на днях мы наблюдали Ольгу Карпуть в дефиле бренда Abra, открывавшего неделю моды в Париже, а вот уже она идет по московскому подиуму на показе бренда Vereja Игоря Андреева. Владелица КМ20 госпожа Карпуть шутит, что еще лет пять — и наступит пора расцвета ее моделинга. И это шутка только наполовину: мировые подиумы все более очевидно поворачиваются лицом к дамам за 40, и это явно более долгий тренд, чем модели плюс-сайз, которых почти не стало благодаря «Оземпику».

Еще одно заранее запланированное событие — концерты в рамках юбилейного тура оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna. Два вечера подряд в Большом зале Московской консерватории исполняли Симфонию №2 Малера, и это был удачный выбор для дирижера, желавшего показать, что и 20 лет спустя и он сам, и оркестр, и хор находятся в прекрасной форме. Оценить эту форму прибыли последовательная поклонница господина Курентзиса Эльвира Набиуллина, а также ректор консерватории Александр Соколов, Михаил Швыдкой, Александр Светаков, Александр Клячин, Владимир Познер, Софико Шеварднадзе, Анна Меликян, Александр Акопов, Анатолий Васильев. В Москву коллектив прилетел из Перми, где благодарные зрители едва ли не всю полуторачасовую симфонию слушали стоя, так что господин Курентзис оставался в прекрасном настрое, что вылилось в десятиминутные овации.

Под занавес недели состоялись сразу две вечеринки по случаю дней рождения. Автор и ведущая шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова отмечала день в день, продюсер Яна Рудковская праздновала юбилей, наступивший еще 2 января. По случаю юбилея она превратила «Особняк на Волхонке» в площадку для сказочного бала с элементами «Золотого граммофона», а задувая свечи на многоярусном торте, сказала, что не желает ничего, кроме мира. У госпожи Миногаровой вечеринка была похожа скорее на школьную дискотеку — только с классными диджеями. Но главное, что к моменту выноса торта ей, кажется, уже и пожелать для себя было нечего: ей только что сделал предложение актер Александр Горчилин. Сначала он признался, что благодаря Марии узнал, что любить и правда можно до слез, а потом встал на одно колено и открыл коробочку Mercury.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”