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Коммерсантъ FM
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Время опереться на план

Евгения Милова о светских событиях недели

Уже не раз мы с коллегами по хроникам успели обсудить, что светская жизнь в новом сезоне все раскачивается, но никак не раскачается в полной мере. Бренды будто бы все потратили перед Новым годом и теперь копят силы, продавцы зарубежного люкса сосредоточились на развлечениях для клиентов, а в упоминаниях в соцсетях категорически не заинтересованы. Кроме того, вы будете смеяться, но ведь каждое, даже не очень значительное светское событие мнит себя, простите, стейтментом. А международная обстановка так подвижна, что со стейтментом есть риск промахнуться. И вдруг случится, что коллаборация бренда брошек с брендом блузок окажется совершенно не о том! И многие действительно откладывают запланированное до более однозначных времен.

Ольга Карпуть уверенно шагает в моделинг

Ольга Карпуть уверенно шагает в моделинг

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ольга Карпуть уверенно шагает в моделинг

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

К счастью для светского хроникера, всегда можно опереться на заранее спланированные события. Взять хотя бы Московскую неделю моды в Манеже. Она еще продолжается, но даже в день открытия можно было смело поздравить организаторов с успехом. Наконец-то на показы (и на показах) начали ходить те, кого принято ассоциировать с актуальными фешен-процессами, а не герои «нижнего интернета» или не сохранившие популярность выпускники реалити-шоу 20-летней давности. Буквально на днях мы наблюдали Ольгу Карпуть в дефиле бренда Abra, открывавшего неделю моды в Париже, а вот уже она идет по московскому подиуму на показе бренда Vereja Игоря Андреева. Владелица КМ20 госпожа Карпуть шутит, что еще лет пять — и наступит пора расцвета ее моделинга. И это шутка только наполовину: мировые подиумы все более очевидно поворачиваются лицом к дамам за 40, и это явно более долгий тренд, чем модели плюс-сайз, которых почти не стало благодаря «Оземпику».

Еще одно заранее запланированное событие — концерты в рамках юбилейного тура оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna. Два вечера подряд в Большом зале Московской консерватории исполняли Симфонию №2 Малера, и это был удачный выбор для дирижера, желавшего показать, что и 20 лет спустя и он сам, и оркестр, и хор находятся в прекрасной форме. Оценить эту форму прибыли последовательная поклонница господина Курентзиса Эльвира Набиуллина, а также ректор консерватории Александр Соколов, Михаил Швыдкой, Александр Светаков, Александр Клячин, Владимир Познер, Софико Шеварднадзе, Анна Меликян, Александр Акопов, Анатолий Васильев. В Москву коллектив прилетел из Перми, где благодарные зрители едва ли не всю полуторачасовую симфонию слушали стоя, так что господин Курентзис оставался в прекрасном настрое, что вылилось в десятиминутные овации.

Под занавес недели состоялись сразу две вечеринки по случаю дней рождения. Автор и ведущая шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова отмечала день в день, продюсер Яна Рудковская праздновала юбилей, наступивший еще 2 января. По случаю юбилея она превратила «Особняк на Волхонке» в площадку для сказочного бала с элементами «Золотого граммофона», а задувая свечи на многоярусном торте, сказала, что не желает ничего, кроме мира. У госпожи Миногаровой вечеринка была похожа скорее на школьную дискотеку — только с классными диджеями. Но главное, что к моменту выноса торта ей, кажется, уже и пожелать для себя было нечего: ей только что сделал предложение актер Александр Горчилин. Сначала он признался, что благодаря Марии узнал, что любить и правда можно до слез, а потом встал на одно колено и открыл коробочку Mercury.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Актер Леонид Каневский на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса (РЕК) в преддверии праздника Пурим

Актер Леонид Каневский на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса (РЕК) в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бизнесмен Евгений Вайнер и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Бизнесмен Евгений Вайнер и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Главный раввин Республики Татарстан Ицхак Горелик (слева), председатель попечительского совета РЕК, основатель и президент клиники АО «Медицина» Григорий Ройтберг и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая (справа) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Главный раввин Республики Татарстан Ицхак Горелик (слева), председатель попечительского совета РЕК, основатель и президент клиники АО «Медицина» Григорий Ройтберг и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая (справа) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Архитектор Евгений Асс на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Архитектор Евгений Асс на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (слева) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (слева) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Клара Новикова на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Актриса Клара Новикова на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Леонид Каневский с супругой Анной Березиной на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Актер Леонид Каневский с супругой Анной Березиной на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник Анатолий Белкин на церемонии открытия собственной выставки «Буквальные связи»

Художник Анатолий Белкин на церемонии открытия собственной выставки «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин (слева) и художник Павел Каплевич на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин (слева) и художник Павел Каплевич на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фотограф Юрий Рост и искусствовед, куратор Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фотограф Юрий Рост и искусствовед, куратор Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель музея AZ Наталья Опалева на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Основатель музея AZ Наталья Опалева на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед Елизавета Лихачева (в центре) и художник Александр Купалян на церемонии открытия выставки художника Александра Купаляна «Желтая тетрадь»

Искусствовед Елизавета Лихачева (в центре) и художник Александр Купалян на церемонии открытия выставки художника Александра Купаляна «Желтая тетрадь»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак на церемонии открытия 12-го сезона проекта «Открытые студии»

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак на церемонии открытия 12-го сезона проекта «Открытые студии»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Куратор выставки Нина Гомиашвили на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Куратор выставки Нина Гомиашвили на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Основатель Центра современного искусства «Винзавод», председатель правления Ассоциации галерей Софья Троценко (слева) и куратор, художественный критик Алексей Масляев (второй слева) на церемонии открытия 12-го сезона проекта «Открытые студии»

Основатель Центра современного искусства «Винзавод», председатель правления Ассоциации галерей Софья Троценко (слева) и куратор, художественный критик Алексей Масляев (второй слева) на церемонии открытия 12-го сезона проекта «Открытые студии»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Директор Музея кино Лариса Баженова (слева) и исполнительный директор Еврейского музея и Центра Толерантности Кристина Краснянская на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Директор Музея кино Лариса Баженова (слева) и исполнительный директор Еврейского музея и Центра Толерантности Кристина Краснянская на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Куратор экспозиции Вячеслав Шмыров на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Куратор экспозиции Вячеслав Шмыров на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов, художница Катика и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Слева направо: арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов, художница Катика и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художница Катика (вторая слева) на церемонии открытия собственной выставки «Навязчивые мысли»

Художница Катика (вторая слева) на церемонии открытия собственной выставки «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец (слева) на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Стилист Влад Лисовец (слева) на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов (слева) на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов (слева) на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художник Ольга Тобрелутс на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Художник Ольга Тобрелутс на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник Ольга Тобрелутс на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Художник Ольга Тобрелутс на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Куратор выставочных проектов в области фотографии в России и за рубежом Евгений Березнер на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Куратор выставочных проектов в области фотографии в России и за рубежом Евгений Березнер на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дизайнер бренда MusaweNkosi Мусавенкоси Ндхлову во время показа собственной коллекции на Московской неделе моды

Дизайнер бренда MusaweNkosi Мусавенкоси Ндхлову во время показа собственной коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Журналистка, медиаменеджер Ксения Собчак на показе коллекции Vereja на Московской неделе моды

Журналистка, медиаменеджер Ксения Собчак на показе коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер, основатель марки Vereja Игорь Андреев на показе коллекции Vereja на Московской неделе моды

Дизайнер, основатель марки Vereja Игорь Андреев на показе коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Стилист Алексей Сухарев (справа), дизайнер украшений Rushev Гоша Рушев (второй справа) перед началом показа коллекции Vereja на Московской неделе моды

Стилист Алексей Сухарев (справа), дизайнер украшений Rushev Гоша Рушев (второй справа) перед началом показа коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер бренда LURVIN Наталья Титоренко во время показа собственной коллекции на Московской неделе моды

Дизайнер бренда LURVIN Наталья Титоренко во время показа собственной коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер Сюкрия Русиди на показе собственной коллекции «REBORN29» на Московской неделе моды

Дизайнер Сюкрия Русиди на показе собственной коллекции «REBORN29» на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Дизайнер бренда «Меха Екатерина» Екатерина Акхузина во время показа своей коллекции на Московской неделе моды

Дизайнер бренда «Меха Екатерина» Екатерина Акхузина во время показа своей коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая перед началом показа коллекции Vereja на Московской неделе моды

Журналист Алена Долецкая перед началом показа коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер бренда SOLANGEL Ирэна Сопрано (слева) на показе собственной коллекции на Московской неделе моды

Дизайнер бренда SOLANGEL Ирэна Сопрано (слева) на показе собственной коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор торгового департамента галереи магазинов «Боско ди Чильеджи» Екатерина Моисеева и директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на церемонии открытия выставки «Фигура Умолчания»

Директор торгового департамента галереи магазинов «Боско ди Чильеджи» Екатерина Моисеева и директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на церемонии открытия выставки «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художница Люся Соловьева (вторая слева) и владелица галереи современной живописи Carre d&#39;artistes Юлия Акимова (вторая справа) на церемонии открытия выставки «Фигура Умолчания»

Художница Люся Соловьева (вторая слева) и владелица галереи современной живописи Carre d'artistes Юлия Акимова (вторая справа) на церемонии открытия выставки «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Марианна Максимовская (в центре) на церемонии открытия выставки художницы LU (Люси Соловьевой) «Фигура Умолчания»

Телеведущая Марианна Максимовская (в центре) на церемонии открытия выставки художницы LU (Люси Соловьевой) «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художница Люся Соловьева на церемонии открытия собственной выставки «Фигура Умолчания»

Художница Люся Соловьева на церемонии открытия собственной выставки «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по коммерции и развитию компании Enevoria Ирина Елизарова и предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский на церемонии открытия выставки художницы LU (Люси Соловьевой) «Фигура Умолчания»

Директор по коммерции и развитию компании Enevoria Ирина Елизарова и предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский на церемонии открытия выставки художницы LU (Люси Соловьевой) «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Управляющий партнер Fleming Family and Partners Олег Мышкин (в центре) с супругой и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Управляющий партнер Fleming Family and Partners Олег Мышкин (в центре) с супругой и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава RDI Group Дмитрий Аксенов с супругой Валентиной на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Глава RDI Group Дмитрий Аксенов с супругой Валентиной на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Актер Леонид Каневский на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса (РЕК) в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бизнесмен Евгений Вайнер и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Главный раввин Республики Татарстан Ицхак Горелик (слева), председатель попечительского совета РЕК, основатель и президент клиники АО «Медицина» Григорий Ройтберг и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая (справа) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Архитектор Евгений Асс на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (слева) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Клара Новикова на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Леонид Каневский с супругой Анной Березиной на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в преддверии праздника Пурим

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник Анатолий Белкин на церемонии открытия собственной выставки «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин (слева) и художник Павел Каплевич на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фотограф Юрий Рост и искусствовед, куратор Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель музея AZ Наталья Опалева на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед Елизавета Лихачева (в центре) и художник Александр Купалян на церемонии открытия выставки художника Александра Купаляна «Желтая тетрадь»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса на церемонии открытия выставки художника Анатолия Белкина «Буквальные связи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак на церемонии открытия 12-го сезона проекта «Открытые студии»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Куратор выставки Нина Гомиашвили на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Основатель Центра современного искусства «Винзавод», председатель правления Ассоциации галерей Софья Троценко (слева) и куратор, художественный критик Алексей Масляев (второй слева) на церемонии открытия 12-го сезона проекта «Открытые студии»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Директор Музея кино Лариса Баженова (слева) и исполнительный директор Еврейского музея и Центра Толерантности Кристина Краснянская на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Куратор экспозиции Вячеслав Шмыров на церемонии открытия выставки «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов, художница Катика и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художница Катика (вторая слева) на церемонии открытия собственной выставки «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец (слева) на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Арт-директор галереи и фонда RuArts Катрин Борисов (слева) на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художник Ольга Тобрелутс на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник Ольга Тобрелутс на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Куратор выставочных проектов в области фотографии в России и за рубежом Евгений Березнер на церемонии открытия выставки художницы Катики «Навязчивые мысли»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дизайнер бренда MusaweNkosi Мусавенкоси Ндхлову во время показа собственной коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Журналистка, медиаменеджер Ксения Собчак на показе коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер, основатель марки Vereja Игорь Андреев на показе коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Стилист Алексей Сухарев (справа), дизайнер украшений Rushev Гоша Рушев (второй справа) перед началом показа коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер бренда LURVIN Наталья Титоренко во время показа собственной коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер Сюкрия Русиди на показе собственной коллекции «REBORN29» на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Дизайнер бренда «Меха Екатерина» Екатерина Акхузина во время показа своей коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Журналист Алена Долецкая перед началом показа коллекции Vereja на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дизайнер бренда SOLANGEL Ирэна Сопрано (слева) на показе собственной коллекции на Московской неделе моды

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор торгового департамента галереи магазинов «Боско ди Чильеджи» Екатерина Моисеева и директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на церемонии открытия выставки «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художница Люся Соловьева (вторая слева) и владелица галереи современной живописи Carre d'artistes Юлия Акимова (вторая справа) на церемонии открытия выставки «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Марианна Максимовская (в центре) на церемонии открытия выставки художницы LU (Люси Соловьевой) «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художница Люся Соловьева на церемонии открытия собственной выставки «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по коммерции и развитию компании Enevoria Ирина Елизарова и предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский на церемонии открытия выставки художницы LU (Люси Соловьевой) «Фигура Умолчания»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Управляющий партнер Fleming Family and Partners Олег Мышкин (в центре) с супругой и креативный директор компании MR Group Игорь Гаранин на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер, директор студии «Рок» Алексей Учитель на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава RDI Group Дмитрий Аксенов с супругой Валентиной на концерте в честь 20-летия оркестра Musicaeterna Теодора Курентзиса в Большом зале Консерватории

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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